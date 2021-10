Neymar vira assunto ao surgir em festa de modelo apontada como affair

A vida de Neymar fora dos campos é tão agitada que fica difícil até de acompanhar. Semana passada, o craque virou assunto ao comparecer na festa de aniversário da modelo francesa Cindy Bruna. A gata de 27 anos já foi apontada como affair do brasileiro, em 2019.

A festança aconteceu no restaurante Trattoria, em Paris, na França. Na balada, Neymar posou com a gata e ao lado de amigos como Kylian Mbappé, Marco Verratti e do piloto Lewis Hamilton.

Cindy é muito conceituada e respeitada na Europa. Ela foi a primeira negra a assinar um contrato exclusivo com a americana Calvin Klein, além de ter sido a terceira a estar numa campanha da Prada.