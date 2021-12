“Que sejam felizes”, diz MC Mirella sobre ex-marido Dynho Alves

MC Mirella, sem dúvidas, foi a que mais falou sobre A Fazenda 13, nesta quarta-feira (15). Ela fez questão de fazer uma live no Instagram e comentar sobre as falas do ex-marido Dynho Alves e da Sthefane Matos que estavam na “Live do Eliminado” nas plataformas digitais da Record TV.

A cantora criticou o comportamento dos ex-participantes dentro do reality. “Olha a cara que ela faz? De apaixonadinha? Eu que sou louca, né? Não me viu louca ainda. Uma pessoa que você acabou de conhecer? Do outro lado há uma pessoa que está com você há anos. E a consideração foi para onde? Não tem o que explicar. Essa é a verdade. Ninguém pediu desculpa. Que sejam felizes”.

