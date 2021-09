Marcos Mion tem crachá da Globo barrado em escritório de São Paulo

Marcos Mion irá estrear no comando do “Caldeirão” neste sábado, 04 de agosto, e por conta disso, ele está precisando concluir os procedimentos de contratação da TV Globo, como a realização do exame médico.

Por conta disso, ele precisou viajar até São Paulo para realização do exame nesta segunda-feira, 02 de setembro, inclusive compartilhando nos stories cada momento, além de relembrar uma brincadeira antiga com Boninho.

“Não tô acreditando que finalmente isso vai acontecer. Vocês não sabem quantas e quantas vezes eu já passei em frente a Globo, em São Paulo, e só olhava. Eu até já mandei foto pro Boninho assim: ‘ó, tô aqui na porta, posso entrar e assinar o contrato?’ brincando. Vou fazer exame médico. Nunca fiz isso”, afirmou ele.

Em seguida, ele foi chamado pelo segurança para se dirigir à entrada destinada a funcionários na Globo de São Paulo, porém, seu crachá não estava com matrícula ativa, barrando a entrada dele.

“Olha só como são as coisas, o meu crachá não tem matrícula e tomei uma barradinha aqui. Estou barradinho aqui na porta ainda porque meu crachá não tem matrícula. Eu sabia que não seria fácil, mas eu não vou desistir. Eu tenho contrato assinado, mas eles estão certos, né? Óbvio, tem que checar tudo.”

Por fim, deu tudo certo e Mion finalmente foi liberado para realizar o exame médico, e comentou que a única fez que chegou a pisar no prédio foi parar assistir a uma gravação do antigo “Domingão do Faustão”.

“Entrei, entrei, eu só vim aqui uma vez na gravação do Fausto, para assistir, mas agora estou como contratado. O cara me deu as instruções e eu já me perdi, estou perdido no estacionamento. Vou passar vergonha.”, concluiu Marcos Mion.