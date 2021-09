Mara Maravilha se manifesta após Christina Rocha faltar em seu programa por causa de perda: “Sei como é difícil”

A apresentadora perdeu o seu animal de estimação

Toda quinta-feira, às 20h, Mara Maravilha comanda nas plataformas digitais do SBT o Programa da Maravilha, atração na qual a comunicadora conversa com artistas que possuem alguma relação com a história da emissora de Silvio Santos.

Nesta quinta-feira (23), a entrevistada da vez seria Christina Rocha, apresentadora do Casos de Família. Contudo, a famosa passou por uma perda e teve que adiar o encontro com a colega de canal. Mara usou o Instagram para esclarecer a situação.

Em solidariedade a minha querida amiga Christina Rocha, que perdeu seu cachorrinho essa semana, o Programa da Maravilha de hoje, que teria a presença da maravilhosa Chris, será adiado. Voltaremos na próxima semana! Amiga, um beijo, te amo! Sei como é difícil! Fica com Deus!” , escreveu a estrela.

“Que Deus conforte o coração dela. Nossos pets são família também”, comentou uma internauta. “Que triste. Cristina, força pela perda do seu amorzinho anjinho”, apontou outra. “Isso se chama respeito”, elogiou uma terceira.