Lindas demais! Juliette Freire e Grazi Massafera se encontraram, nesta terça-feira, 21 de setembro, na gravação de uma campanha publicitária. As gatas,

que ficaram conhecidas pelas passagens pelo BBB, da TV Globo, chegaram a fazer biquinho para os cliques,

em fotos postadas por Grazi na web.

De roupas vermelhas e com batom da mesma cor, as duas posaram juntinhas. Grazi ainda mostrou imagens da campanha que conta ainda com Isabeli Fontana e Raíssa Santana.