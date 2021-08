Juliette Freire: 10 motivos que comprovam que ela merece o sucesso que tem

Se alguém falasse no dia 25 de janeiro de 2021 que o Big Brother Brasil nos revelaria dois incríveis fenômenos de popularidade no Brasil, como são Juliette e Gil do Vigor, era difícil de acreditar, mas isso aconteceu.

Neste especial, vamos mostrar alguns fatores que fizeram Juliette se tornar a pessoa adorada que é por todo o Brasil e que tem tudo para seu sucesso aumentar cada dia mais, diante de sua simplicidade, carisma e talento em tudo que se propõe a fazer.

Uma pequena amostra disso é a nova empreitada em sua carreira profissional, já que ela se tornará em breve a apresentadora do TVZ, do Multishow.

Veja a lista de motivos que fazem Juliette ser merecedora do sucesso!

1- Humildade

Mesmo estando dentro do reality show de maior audiência da televisão brasileira, o Big Brother Brasil, Juliette não se deslumbrou, aliás, muito pelo contrário. Diante de certa perseguição no início do programa, ela até pensou em desistir de uma das melhores oportunidades de sua vida.

Durante o confinamento, era possível perceber que ela sempre tentou ajudar ao próximo nas dificuldades e tentar mostrar alguns lados das situações vivida no confinamento. Aqui fora, é possível ver que, apesar de toda a fama, não mudou e continua com o mesmo jeito humilde de antes de ser uma das maiores estrelas do Brasil

2- Coloca a família em primeiro lugar

No confinamento do BBB 21, Juliette sempre colocou sua família em primeiro lugar. Vivia falando de seu irmão, Washington, com quem ela até falou de apresentar para Gil do Vigor, se emocionava sempre ao falar de sua mãe, Dona Fátima, e nunca se esqueceu da irmã, Julienne, que morreu em decorrência de um AVC, quando tinha 17 anos.

Aqui fora deu para ver que Juliette continua da mesma maneira, valorizando estar sempre próxima de sua família, seja em momentos profissionais ou em momentos pessoais.

3- Não nega as origens

O sotaque já entregaria que Juliette não nega suas origens, mas isso vai muito além. Em sua segunda participação na televisão brasileira, no extinto Domingão do Faustão, Juliette entrou no palco vestindo um chapéu típico da cultura nordestina.

Enquanto ainda estava no BBB 21, ela chegou a ganhar uma homenagem de várias artistas nordestinas, mostrando o tamanho de sua popularidade para expandir e valorizar ainda mais a cultura de lá.

4- Verdadeira

Durante o confinamento dentro do BBB21, Juliette muitas vezes pagou o preço por ser verdadeira demais. Acabou sofrendo com a rejeição de alguns participantes e até rompeu algumas amizades, mas o fato de manter essa característica a fortaleceu ainda mais aqui fora para vencer o programa.

Aqui fora, ela também não faz nenhum tipo de cena e já se mostrou insegura com relação a vários aspectos nesta nova vida de famosa, que ainda está tentando se habituar, e não escondeu nada de seus fãs.

5- Perseverante

Quem assistiu ao documentário de Juliette teve uma visão ainda maior de como Juliette foi perseverante em realizar seus sonhos. Mesmo com as dificuldades, se formou em direito, tinha o sonho de estudar para ser delegada, fez cursos de maquiadora, tudo isso pensando em melhorar de vida.

A insistência em se inscrever para o BBB, em uma das oportunidades, inclusive, enganando sua mãe, Dona Fátima, foi mais uma amostra disso.

6 -Talento musical

Um dos pontos que mais chamaram a atenção para Juliette no confinamento do Big Brother Brasil era o talento musical que ela tinha. Seu irmão até revelou que ela chegou a gravar algumas coisas antes da fama, mas não deu continuidade. No entanto, quando é para acontecer não tem jeito.

Em meio aos mais de 90 dias de confinamento, Juliette cantou diversas músicas ganhando milhões de fãs por conta de seu dom para a música, como a aprovação de nomes como Chico César, Luan Santana, Alceu Valença, entre outros.

7 – Bom relacionamento com fãs

No início, logo após sair do BBB21, Juliette até chegou a ganhar algumas críticas por aparecer por pouco nas redes sociais e ter pouca interação com os fãs, que a fizeram ser a campeã do programa e a mais nova milionária do Brasil.

No entanto, foi só se adequar a nova vida de famosa, que tudo começou a se encaixar e a relação com os cactos é das melhores. Basta ver quando a ex-BBB aparece no aeroporto, a quantidade de fãs que ela faz questão de atender e conversar.

8 – Conquistou amizade das celebridades

Hospedada na casa de Anitta, ganhando presentes de Neymar, parcerias musicais com famosos, Juliette caiu nas graças do público. Nas redes sociais, vive interagindo com famosos, além da convivência com eles.

Mais recentemente, ele esteve com Rafa Kalimann na inauguração de sua casa nova, algo que até rendeu certo perrengue, já que ela deixou a hidromassagem ligada e inundo sua nova residência.

9- Fenômeno na internet

Queridinha de dezenas de marcas para fazer publiposts, Juliette é um fenômeno na internet. Com mais de 32 milhões de seguidores, que ganhou em apenas oito meses deste ano de 2021, quase 100% de suas postagens ultrapassam 1 milhão de curtidas e têm dezenas de comentários, o que a faz ter um engajamento absurdo.

10 – Entrou pro Guinness Book

Você percebe que a pessoa é predestinada ao sucesso quando ela aparece no Guinness Book. Juliette Freire entrou oficialmente para o famoso livro dos recordes por ter o post do Instagram a atingir mais rápido um milhão de curtidas.

A marca histórica foi no dia 4 de maio, quando ela justamente foi a campeã do BBB21.

A publicação chegou a 1 milhão de curtidas em apenas três minutos, superando a cantora norte-americana Billie Eilish, que, no mesmo dia, registrou o recorde de um milhão de curtidas, só que em cinco minutos.

“A postagem mais rápida a atingir um milhão de curtidas no Instagram foi em 3 minutos, e foi conseguida por Juliette Freire (Brasil), em 4 de maio de 2021. Juliette se tornou uma sensação durante seu tempo no Big Brother Brasil. Foi seu post no Instagram anunciando que ela havia vencido a 21ª temporada que quebrou esse recorde”, diz o texto no site oficial do Guinness.