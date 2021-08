Ivete Sangalo diz que fantasias de “Masked Singer” são uma representatividade da cultura brasileira

Nesta terça-feira, 10 de agosto acontece a estreia de “The Masked Singer Brasil”, na TV Globo, um programa que é sucesso em vários países e agora tem uma versão tupiniquim. Personalidades se apresentam cantando escondido em uma fantasia e os jurados terão a missão de descobrir quem é o cantor ou cantora mascarado. Escalada para apresentar a atração, Ivete Sangalo contou que as máscaras acabarão dando a ilusão diferente de cada pessoa que se apresentar a cada semana.

“É um misto de sensações. As apresentações são tão únicas que a gente muitas vezes acredita que aquele personagem é um artista a ser revelado, alguém que ainda não existia dentro do imaginário popular. É como se fosse um artista novo em todos os sentidos. No momento que a gente se dá conta de que aquela máscara estava sendo habitada por alguém que a gente ama muito, que está dentro da nossa história, é a parte mais delicada do programa”, disse ela para Patrícia Kogut.

Para entrar totalmente no clima de surpresa, igual ao que o público e jurados passarão, a cantora exigiu que a produção não revelasse nenhum dos nomes dos participantes.

O método que eu usei foi exatamente o ineditismo da emoção e da performance de cada um. Temos aqui um roteiro de regras do programa, do próprio reality, e o público precisa entender que eu sou uma comunicadora dessa rotina. Eu fiz questão de não assistir justamente para não ter que ter referência de uma outra personalidade que não a minha.

Sangalo adorou as fantasias, que tem um papel importante dentro da competição. Ela acredita que são uma representatividade muito grande da cultura brasileira.