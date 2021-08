Hora da Fofoca: Tudo sobre o mundo dos Famosos

Léo Dias detona Biel, Viih Tube e Pocah por usarem fake news para se promoverem

O colunista Leo Dias usou seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira, 04 de agosto, para reclamar de uma nova tática de divulgação que alguns artistas vem adotando, que segundo ele, ferem a regra do bom jornalismo. Visivelmente irritado, ele lembrou casos recentes, onde celebridades inventaram uma situação para conseguir a atenção das redes sociais e depois lançar um novo trabalho.

O jornalista citou os casos de Biel, que estaria esperando um filho com Tays Reis e depois desmentiu. O burburinho teria servido para o lançamento de uma música. Lembrou também que Viih Tube que criou uma fake news no lançamento de seu livro, além de Pocah, que teria forjado uma separação antes de lançar um clipe.

“Não admito essas personalidades que usam a imprensa para fazer lançamentos de música, clipe e de qualquer que seja… Estou aqui para divulgar seu trabalho. Eu não cobro, não. Agora, mentir como o Biel fez para lançar música! Não dá. Viih Tube criar fake newszinha pra fazer lançamento… Pocahontas fingir separação, término de noivado para chegar na mídia? Vocês estão brincando com a imprensa. E amor, presta atenção: pra toda ação tem uma reação” Léo Dias

Depois, Léo postou mais alguns vídeos agora elogiando artistas que usam maneiras diferentes de se promover e conquistar engajamento nas redes sociais.

“A MC Rebecca fez o lançamento de uma música em que várias personalidades falavam sobre ‘cutucar’. Ninguém entendia, mas na verdade fazia parte do lançamento de uma música. Uma estratégia muito bem feita. Ela não usa a vida pessoal dela para fazer divulgação de um trabalho dela. E ainda que a pessoa use de uma experiência pessoal pra fazer um trabalho, eu acho digno. A Luisa Sonza que criou ‘Penhasco’, uma música sensacional, que é uma experiência própria. Mas mentir para ter like, para chamar a atenção e ir pata os tranding topics? Aí você passa a avaliar quem é quem!’

Thales Bretas fala de ‘dor inacreditável’ ao lembrar os 3 meses da morte de Paulo Gustavo

Esta quarta-feira, 04 de agosto, marcou os três meses da mortede Paulo Gustavo, vítima de complicações pelo Covid-19. Neste dia, muitos amigos se manifestaram lembrando da bela obra e vida do humorista, além de lamentar sua ausência. Assim como no mês passado, Thales Bretas fez uma publicação em seu perfil no Instagram, próximo do horário da morte do companheiro.

3 meses sem o amor da minha vida! Carrego muitos prêmios desse grande casamento! Quantas mensagens carinhosas recebo diariamente dizendo o quanto fomos importantes na coragem de muitos casais pra serem felizes e planejarem suas famílias! A dor ainda é inacreditável. A saudade aperta mais a cada dia. Mas a gratidão está sempre presente. PG era alegria! Não tinha tempo ruim! Era transformação! Sua partida foi precoce demais e muito sentida. Um vácuo na vida. Mas sua força está e estará ainda muito presente! Nunca se perderá. Te amo pra sempre!

A mensagem foi ilustrada com uma bonita e doce imagem dos dois trocando um beijo carinhoso. E não faltou o apoio de amigos e seguidores do casal, com palavras de apoio ao médico.

“Escreveu exatamente tudo Thales, PG me deu um grande amigo q é vc. Estamos juntos pra sempre. Te amo” – Fiorella Mattheis

“Sempre lembrado” – Ernani Moraes

Pocah é processada em R$ 30 mil após rescisão de contrato Pocah está sendo processada no valor de R$ 30 mil por conta de um ensaio fotográfico que não aconteceu. A marca Planet Girls, especializada em roupas femininas, entrou na Justiça contra a cantora e as empresas Gold 120 Produções e Mynd. O motivo alegado pela empresa seria de rescisão contratual, que estaria pedindo uma indenização metade do valor total do cachê. As informações são da jornalista Fabia Oliveira, do jornal O Dia. De acordo com o contrato, Pocah faria um ensaio fotográfico para a temporada de inverno/verão, além das datas comemorativas do dia das mães e dia dos namorados, mas o motivo tem a ver com a pandemia. O contrato previa uma sessão de fotos de 13 looks, mas a cantora exigiu que a marca realizasse a testagem de covid-19 na equipe que estava encarregada pelo projeto. A Planet Girls teria recusado o pedido, alegando falta de tempo prévio e valor alto para a realização do teste em sete pessoas, que daria cerca de R$ 2.400. Diante da situação, a Planet Girls não fez mais a campanha e foi à Justiça pedindo indenização de R$ 30 mil, metade do cachê que Pocah receberia. A empresa que agencia Pocah soltou um comunicado, por meio de seus advogados, explicando toda a situação. “A rescisão contratual se deu por culpa única e exclusiva da marca, que, dentre outras penalidades, optou por não cumprir as exigências e protocolos instituídos pelas autoridades locais, bem como pela Organização Mundial de Saúde diante da pandemia de Covid-19 que assola o mundo. Sendo assim, não há qualquer responsabilidade da artista, muito menos da empresa de publicidade, pela não realização do trabalho objeto da ação. Demais fatos e circunstâncias, serão devidamente esclarecidos em juízo, órgão competente para analisar a causa”.

Anitta resgata print com mensagens antigas de Paulo Gustavo e emociona seguidores

Já se passaram três meses da morte de Paulo Gustavo, que faleceu devido complicações causadas pela covid-19, mas o tempo acabou seguindo tão rápido que as saudades do humorista ainda é sentida por todos como se fosse a mesma dos primeiros dias que se seguiram após a perda de PG. Nesta quarta-feira, 4 de agosto, Anitta compartilhou uma memória bastante especial com o humorista em seu Instagram.

A cantora publicou um print mostrando troca de mensagens com Paulo, para comemorar o aniversário de Romeu, filho de Paulo Gustavo e Thales Bretas, que completou dois anos na última terça-feira, dia 3. Gael, outro filho do casal, irá completar dois anos no próximo dia 13.

“Revendo nossas conversas. Ainda não dá para acreditar… te amo para sempre. Nunca haverá alguém igual”, escreveu ela. “Thales Bretas, estou aqui para o que for. Que o baby tenha um aniversário iluminado. Ele com certeza está acompanhando tudo”, declarou Anitta ao mostrar o registro.

Nova treta? Camilla de Lucas, Karol Conká e Lumena trocam farpas no Twitter

O BBB21 acabou em maio, mas, pelo visto, as polêmicas geradas no reality ainda continuam! Nos últimos dias, Camilla de Lucas resolveu ressuscitar no Twitter um vídeo das primeiras grandes brigas do programa, em que Karol Conká entra em conflito pela primeira vez com Carla Diaz por ciúmes de Arcrebiano. No vídeo, Camilla de Lucas grita devido o caos da situação e declara: “Aumenta o prêmio que tá pouco!”

Desta vez, a influencer resgatou o momento e escreveu:

“Na segunda semana que eu vi o caos, entrei no meu retiro espiritual e me acalmei total. Se eu continuasse com essa energia aqui não ia aguentar mais 3 dias. Agora vocês entendem porque fiquei calminha! Esse meme é tudo!”

“Vocês aqui fora iam amar essa energia, mas eu ia sair precisando fazer terapia de segunda a sexta. Desculpa mores! Uma nova mulher!”, brincou De Lucas, fazendo referência ao discurso de Karol Conká após sair do programa, que na época declarou que iria procurar ajuda e se tornar uma “nova mulher”.

orém, mesmo que o meme tenha rendido várias risadas, Karol pareceu não ter gostado muito da atitude da ex-colega de confinamento. Em seu Twitter, enigmática, ela escreveu, como quem quisesse dizer para Camilla parar de resgatar coisas do passado: “Meu bem… já estamos em Agosto. Siga em paz! Obviamente, os internautas não deixaram as possíveis indiretas passarem despercebidas, e o assunto começou a ser bastante comentado na rede social do pássaro azul. Nesta quarta-feira, 4 de agosto, Lumena, por sua vez, saiu em defesa de Conká e fez um desabafo sobre como retomar as polêmicas do reality acaba sendo desgastante para quem teve a imagem afetada com o programa:

“A gente já tá em agosto e ver participante reviver cenas que adoecem e contribuem com a propagação de mais ódio é um soco no estômago. Eu e Karol, a gente já pagou por todos os nossos erros. Eu sou a participante com menos seguidores da edição e tenho consciência que isso foi reflexo da minha participação e ok. Mas, acordar vendo notícia de um menino vítima de linchamento na internet e ver bbb levantando pauta de cancelamento dar vontade de desistir. O que falta agora? Quer a gente na fogueira?” “Concordo também Lu, e tem participante que aqui fora continua curtindo comentários que estão incitando ódio em outros participantes. É bom pontuar isso!”, disse ela em resposta a Lumena. “O post é EU CRITICANDO a minha ENERGIA! Falando de mim mesma. Não culpe e não jogue a responsabilidade das suas atitudes sobre mim. O que realmente me interessa é mandar mensagem para participante que tá tendo fala distorcida na internet e ajudando com posso. No mais beijinhos!”, escreveu Camilla em sua conta pessoal. O post é EU CRITICANDO a minha ENERGIA! Falando de mim mesma. Não culpe e não jogue a responsabilidade das suas atitudes sobre mim. O que realmente me interessa é mandar msg pra participante que tá tendo fala distorcida na internet e ajudando com posso. No mais beijinhos!— Camilla de Lucas (@camilladelucas) Lumena também citou o tweet feito por Karol, e escreveu: “Vamos superar, né?”. Eita! Será que as ex-sisters irão continuar protagonizando um novo desentendimento, ou tudo foi apenas uma troca de farpas?

Mariano e Jakelyne fazem novas rinoplastias Êta casal unido! Mariano e a namorada, Jakelyne Oliveira, acabam de realizar novas rinoplastias. O casal viajou para Maringá, no Paraná, para passarem pelo procedimento. Nas redes sociais, o cantor sertanejo chegou a postar foto ao lado da amada e ambos aparecem com curativos no rosto. Eles realizaram as intervenções estéticas com o médico Guilherme Scheibel. “Carrossel de amor com nariz engessado aqui pra deixar registrado mais um momento juntos! Te amo, minha prenda”, brincou Mariano, na legenda. “Eu olho essa carinha linda e quero apertaaaar!!! Estou tão feliz, tão realizada… Obrigada por todo cuidado e amor. Eu tenho o melhor enfermeiro do mundo. Te amo”, respondeu Jakelyne. Rihanna entra na lista da Forbes como a mais nova bilionária Isso é que é poder, meu bem! Nesta quarta-feira, 4 de agosto, a revista Forbes anunciou Rihanna, 33 anos, como a mais nova bilionária do pedaço. Segundo a publicação, a cantora tem uma fortuna estimada em 1,7 bilhões de dólares, cerca de R$ 8,8 bilhões de reais. A grana de Rihanna não se deve apenas ao mundo da música. A Forbes alega que cerca de R$ 7,2 bilhões de reais provém de sua empresa, Fenty Beauty. O restante do valor foi conquistado com sua marca de lingerie Savage x Fenty e de suas músicas. Na lista de mulheres mais ricas do entretenimento, Rihanna está atrás de Oprah Winfrey.

Viviane Araújo prepara nova cerimônia de casamento

Todos aqui se lembram que Viviane Araújo se casou com Guilherme Militão em 13 de maio. Pois bem, a atriz e modelo já havia dito na ocasião, que por conta da pandemia faria primeiro a cerimônia civil, mas que depois organizaria uma festança!

De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, Viviane já marcou a data para o festejo: 3 de setembro. Ainda segundo o jornalista. Viviane fez questão de marcar a festa para depois da data da final do “Super Dança dos Famosos”, para poder se dedicar aos preparativos com mais calma.

O vestido de noiva já está sendo confeccionado em São Paulo. Viviane fará uma cerimônia religiosa e depois se jogará na pista de dança da festa.

Viviane Araújo e Militão estão juntos desde dezembro de 2019. Ela chegou a falar da vontade de se casar de branco e ter uma cerimônia completa ao lado do noivo.

Na ocasião, ela contou “O pedido de noivado foi quando fizemos um ano de namoro, no dia 30 de novembro do ano passado. Guilherme fez uma linda surpresa para mim. Eu não sabia, nem imaginava. Cheguei em casa e estava tudo prontinho. A mesa e a casa decorada com flores, balões. Ele ajoelhou e tirou as alianças do bolso. Me derreti toda, chorei muito e ele também. Foi demais.”