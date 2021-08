Hora da fofoca: Tudo que acontece no mundo das Celebridades

ESTILO LADY GAGA! cantora ensaia com Tony Bennett em Nova York

Lady Gaga, 35 anos, não quis saber de pouco estilo ao escolher seu look para ir ao ensaio com Tony Bennett, 94 anos, em Manhattan. A vencedora do Oscar desceu a escadaria do Radio City Hall usando vestido capa lilás de Valentino da coleção de outono de 2021. Ela completou seu estilo com luvas de couro amarelas e um chapéu gigante de plumagem lilás, óculos de sol Marc Jacobs e um calçado salto agulha de camurça marrom, selecionados por seus dois estilistas Sandra Amador e Tom Eerebout. As fotos foram feitas na noite de sábado, 31 de julho.

Nos últimos dias Gaga tem feito a alegria dos fãs com os looks escolhidos para os ensaios do show “One Last Time: An Evening with Tony Bennett e Lady Gaga”, que acontecem Plaza Hotel.

Em seu perfil no Twitter a cantora de ‘Poker Face’ prestou a sua homenagem o querido amigo dizendo:

“Estou muito honrada e animada em comemorar o aniversário de

95 anos de Tony nesses shows especiais”.

Celebridades lamentam morte da promoter Alicinha Cavalcanti

A notícia da morte da promoter Alicinha Cavalcanti, aos 58 anos, após luta contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA), deixou a classe artística muito triste. Celebridades usaram as redes sociais para lamentar o ocorrido e deixaram mensagens de saudade.

Uma das primeiras a se pronunciar foi Astrid Fontenelle.

“Perdi hoje minha amiga mais sapeca e deliciosa. Mulher forte. Mulher amorosa. Lutou bravamente contra uma doença que até hoje não reconheço o nome. Alicinha era puro AMOR. E pelo Gabriel então… seria sua madrinha de consagração. Hoje virou estrela. Meus sinceros sentimentos ao Rodrigo que esteve com ela nessa luta num dos pactos de AMOR mais lindo que vi”, escreveu a apresentadora do GNT.

Marcelo Médici escreveu: “Muito triste com a notícia da morte de Alicinha Cavalcanti, altíssima categoria, uma pessoa muito elegante, do tempo que a elegância era moda”

Eliana mencionou: “Meus sentimentos.”

Felipe Andreoli escreveu: “Ah …não acredito Que tristeza. Vai morar nos corações de quem teve a oportunidade de conhecê-la”.

Márcia Goldschmidt lamentou: “Pessoa hiper querida. Pensei nela na semana passafa. Obrigada, Alicinha, por tudo!”.

Leona Cavalli disse: “Muito triste. Querida. Bravo, Alicinha!”.

Galvão Bueno comentou: “Amiga muito querida. Que ela descanse”.

Bruno de Luca disse: “Que tristeza!”.

ELA é uma doença degenerativa que provoca a destruição dos neurônios responsáveis pelo movimento dos músculos voluntários, levando a uma paralisia progressiva que acaba impedindo tarefas simples como andar, mastigar, falar ou respirar.

Sarah Andrade se explica após repercussão de fala polêmica sobre a vacina e desabafa Sarah Andrade, participante do BBB21, teve o seu nome envolvido em mais uma polêmica. Na última segunda-feira (2), a consultora de marketing digital usou as redes sociais para explicar o trecho de uma live com o namorado, Lucas Viana, campeão da 11ª edição de A Fazenda, em que os dois revelam não terem tomado a vacina contra a Covid-19, apesar de já poderem ser imunizados pela faixa-etária. No vídeo, a loira responde a um internauta se já teria sido imunizada e explica que a correria no dia a dia impediu que ela tivesse tempo para receber o imunizante. “Ainda não, na correira pra lá e pra cá, não deu tempo de tomar ainda, mas a gente já pode tomar”, respondeu o casal no registro que circulou nas redes sociais. Mais tarde, com a repercussão do trecho, Sarah voltou às redes sociais e explicou a situação, reforçando que o vídeo foi tirado de contexto e que é, sim, a favor da vacinação. “Gente! Por favor, eu apoio a vacina. Assim como vocês, estou ansiosa com a minha vez. O dia da minha idade foi o dia da minha mudança de ap. Agora vou ter, inclusive, o comprovante de residência aqui, e óbvio que vou tomar, já estou cadastrada e nos próximos dias, vacinada!”, garantiu. “Vacinas salvam vidas! Eu sou a favor da vacina SIM!”, escreveu no Twitter. Em seguida, a ex-sister explicou que não tinha todos os documentos necessários para poder se vacinar em São Paulo, para onde se mudou após o reality show. “Cada hora que entro na internet, uma surpresa diferente! Por favor! Parem de recortar trechos de falas minhas para me prejudicar! Faltava o comprovante de residência”, afirmou.

Neymar é clicado trocando carinho e olhar com ‘sósia’ de Marquezine; Novas fotos! Neymar em um iate por Formentera, na Espanha! Ao lado dos parças, do filho Davi Lucca, de nove anos, da mãe do garotinho, Carol Dantas, e muitos outros coleguinhas, o craque brasileiro chamou atenção por ter curtido a companhia da influenciadora digital Bruna Biancardi, de São Paulo. A moça é muito parecida com a ex do craque, Bruna Marquezine. Nas imagens, os dois aparecem conversando, trocando carinhos, olhares e dando risada. O público foi ao delírio e não deixou de comentar a semelhança das “Brunas”. Por enquanto, Neymar não assumiu romance com Biancardi… Vale ressaltar que, Bruna Biancardi tem 27 anos e é amiga de longa data de Neymar. Com mais de 100 mil seguidores no Instagram, ela sempre foi figura presente nas festanças do jogador de futebol. Ela esteve na festança de fim de ano de 2020/2021 e é ex-namorada de Caique Gama, que era integrante da banda Fly. O jogador do PSG publicou uma foto em seu Stories do Instagram na sexta-feira, 30 de julho, fazendo um coração com as mãos. Na legenda, o atleta disse que gostaria de marcar o novo amor. Queria marcar a ‘arroba’, mas ela não deixa”, escreveu. Claro que os fãs especularam que a namorada seja Bruna Marquezine, com quem o jogador teve idas e vindas entre 2012 e 2018. Porém, as suposições não vieram do nada, já que os dois forma alvos de boatos sobre terem se encontrado por acaso numa festa após um jogo da seleção Brasileira pela Copa América.

Após desabafo, Luísa Sonza posta foto sentada em vaso sanitário

Horas depois de preocupar os fãs ao fazer o seguinte desabafo nas redes sociais: ““Mais um dia fingindo estar bem para ir trabalhar”, Luísa Sonza ressurgiu na web para compartilhar foto em que apareceu sentada em um vaso sanitário.

A postagem gerou muitos comentários dos internautas. A postagem gerou elogios, mas também reclamações de alguns internautas que não acharam a foto de bom tom.

“Isso realmente é necessário?”, chegou a questionar um internauta.

David Brazil paga R$2 mil a garoto de programa: ‘Tentei pagar em quatro vezes” Um bate papo descolado aconteceu no domingo, dia 1º. de agosto, no canal “LisaLeveESolta”, de Lisa Gomes, no YouTube. O convidado da vez foi David Brazil, que foi sincerão em suas respostas, arrancando muitas risadas da apresentadora e do espectador. Um momento que chamou bastante a atenção foi quando a apresentadora perguntou a David qual foi a maior quantia que ele pagou para um garoto de programa. O promoter não só contou, como revelou pedido de parcelamento. “O máximo que eu já paguei foi R$ 2000. Era um bofe… um bofão! Eu tinha muito tesão nele, não é famoso. Sempre ele come todas as mulheres do Rio (de Janeiro) é o cara. Um dia falei direto a ele ‘sou apaixonado em você’ e ele disse: ‘Se tu me adiantar uma parada’. Aí perguntei quanto ele cobrava e ele disse R$ 2000. Pedi pra ele parcelar em 4 vezes, mas ele não quis saber. Daí eu fiquei ‘com um negócio’, fui e fiz. E garanto que valeu a pena”, contou David. O pagamento não teve “choro nem vela”: “Infelizmente tive que fazer à vista. Mas desejava ele há tempos. Menina… aquele homem pelado… aleu a pana” exclamou David.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira ganham música de Mumuzinho Pouca gente sabe mas Mumuzinho foi o cupido do romance entre Paolla Oliveira e Diogo Nogueira. Nesta segunda-feira, 2 de julho, o cantor e apresentador revelou ao jornalista Felipeh Campos, que escreveu uma canção para os pombinhos! “Liguei agora para saber como eles estão e saber se posso já fazer uma música. Já estou pensando em fazer uma música para os dois”, disse Mumuzinho, entregando ainda que já existe uma canção chamada “Gente que gosta da gente”, que ele gravou com Diogo, e que já é dedicada ao casal. Na semana retrasada, Mumuzinho contou, durante seu show, que foi cupido de Paolla e Diogo. “Posso contar a história para o Brasil?”, perguntou o cantor ao casal. “Olha, eu fiz o FaceTime com os dois. E aí, olha o que deu, gente. Que Deus abençoe essa relação, esse amor. Viva ao amor!”, entregou. Depois de muita especulação sobre o romance nas redes sociais, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira assumiram o romance publicamente. E agora Paolla Oliveira falou pela primeira vez do romance. Em entrevista ao jornal O Globo, ela foi questionada pela alteração na voz durante o show. “Não, eu estava lá quietinha… Estou com amigdalite. Tenho problema com ar-condicionado. Preciso, inclusive, ir ao médico dar uma olhada nisso”. A repercussão foi enorme e até surpreendeu Paolla. “A torcida do público me surpreendeu. Eu, que sempre tentei blindar meus relacionamentos, de repente me vi nessa situação. Mas está bom, está leve”, disse.

Gil do Vigor trata de verbas e educação em mais um episódio de websérie

Em mais um episódio do quadro “O Brasil tá Lascado”, Gil do Vigor trouxe momentos de reflexão para as verbas na educação e investimento em esportes. O economista, com seu jeito animado e simplificado ao tratar do universo financeiro, tem usado a sua plataforma para discutir ainda assuntos sociais.

“Precisa ter uma escolha muito eficiente de onde colocar as verbas. Como é que você tira verba de uma área que é extremamente importante para o nosso país?’, questionou Gil, certeiro.

O ex-BBB também tratou dos desafios que as pessoas pretas e pobres enfrentam alcançarem a educação e terem um diploma, seja no ensino básico e/ou no ensino superior.

“O nosso sistema está sendo muito falho. Não temos investimento suficiente hoje para que os alunos tenham acesso a merenda, creche, a educação de qualidade”, analisou o pernambucano que passou na pele as dificuldades para tornar-se um economista. Hoje, ele se prepara para embarcar rumo aos Estados Unidos com o intuito de cursar o seu PhD.

“A educação possibilita com que a gente acesse lugares que só ela pode nos colocar”, afirmou ele.

Gilberto Nogueira ainda relacionou os problemas com a política. “Se um candidato político não pensa na saúde, educação e cultura, acho que é bom repensar sobre ele”, aconselhou.