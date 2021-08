Hora da Fofoca: Saiba tudo sobre o mundo das Celebridades

Em colaboração com Solange Almeida e MC Rebecca, Daya Luz lança single

A faixa “Até o Piso”, novo single de Daya Luz em parceria com Solange Almeida e MC Rebecca chega nas plataformas de streaming na sexta-feira, dia 5 de agosto, com uma composição que aborda o empoderamento feminino e a liberdade das mulheres. O videoclipe da canção, que mostra uma partida de futebol entre meninas, irá ser lançado no dia 9 de agosto e visa homenagear a seleção brasileira de futebol feminino, além de todas as outras atletas mulheres que disputam os jogos olimpícos.

Em coletiva de imprensa, as cantoras comentaram um pouco mais sobre a experiência de gravar o single e também o clipe para a faixa.

“A letra fala de uma mulher livre, que já sofreu, mas hoje está livre e que trabalha, que faz acontecer, estou muito feliz de Solange e Daya estarem comigo nessa. Para o clipe, quisemos ressaltar o futebol feminino, que possui atletas que lutam todos os dias em busca de reconhecimento, para serem vistas, então tivemos essa ideia, de trazer isso para o clipe, uma mensagem de força, da mulher que está ali na batalha. Quando vi a música, falei para meu produtor (DJ Batuta): ‘Preciso de mais gente comigo, preciso de mulheres empoderadas, eu já acompanhava a Rebecca, sempre admirei, e da Sol também, sempre gostei da energia dela, então falei bom, vou tentar”, declarou Daya sobre a inspiração para a faixa.

“Eu recebi o convite através da Daya, e fiquei meio receosa porque era algo completamente diferente do que eu fiz. Eu já tinha gravado um funk, mas dessa vez, a gente só gravou a música, e depois fomos para o clipe, e eu não estava familiarizada em dançar, sensualizar até o chão. Mas eu quis fazer porque queria que as pessoas vissem todas as facetas de Solange, de poder cantar o que quiser, em diferentes estilos”, completou Solange.

MC Rebecca comentou sobre como é importante novas músicas que tragam empoderamento ao invés de rivalidade feminina, e que essa mudança veio através da união de diferentes artistas mulheres. Além disso, a funkeira ressaltou sobre como também ainda há muito a se conquistar, já que as primeiras posições de charts globais e do Spotify ainda são ocupadas em maioria por artistas homens.

“Creio que foi uma iniciativa dos próprios artistas, muitas vezes somos cobrados pelo público em relação a isso, mas nós, mulheres cantoras, começamos cada vez mais a nos unir e trabalharmos juntas, eu mesma já fiz parcerias incríveis com Anitta, Lexa, etc. Ás vezes, surge um clima de rivalidade por parte do próprio público, mas é nosso papel, como influenciadores, tomarmos uma posição. Muitos artistas alimentam essa rivalidade, não sei porque, mas é nosso papel nos posicionarmos sempre com nossos fãs. Sinto faltas de mulheres no topo do Spotify, geralmente têm muito mais homens, e iremos conquistar mais espaço unidas.”

Em clima de descontração, as famosas se divertiram e mostraram estar confortáveis uma com as outras para realizar o trabalho em parceria. Além disso, elas também comentaram sobre o desempenho de mulheres nas Olimpíadas Tóquio 2020, inspiração para a ideia do videoclipe. MC Rebecca, inclusive, é amiga de Rebeca Andrade, medalhista na ginástica artística em Tóquio 2020.

“Sou amiga da fadinha e da Rebeca, e posso dizer como é difícil para nós mulheres pretas chegarmos aonde conseguimos chegar, as pessoas não entendem, e a Rebeca é uma mulher periférica que conseguiu chegar ali, e agora ela é referência pra milhares de meninas pretas que querem chegar onde estamos. Isso é muito importante, apesar de tudo, ela está ali. Precisamos olhar mais para os atletas, com investimento, atenção e patrocínio”, comentou a MC.

Ana Maria Braga diz que queria ter “bronzeado” igual ao do jornalista Thiago Oliveira e cria situação desconfortável

Após curtir os dias de férias aproveitando a praia e o sol da Bahia, Ana Maria Braga voltou ao comando do programa “Mais Você”, da Rede Globo, na manhã desta quinta-feira, 5 de agosto. No entanto, a volta da apresentadora foi marcada por um episódio desconfortável que revoltou alguns internautas.

Tudo isto porque, ao comentar sobre os dias perto do mar, Ana alegou que queria ter aproveitado mais o sol, pegando um “bronzeado” igual ao do jornalista Thiago Oliveira, que trabalha junto com Ana no “Mais Você” cobrindo o mundo esportivo. Thiago Oliveira é negro, e logo o uso da palavra “bronzeado” para se referir a cor do repórter foi um erro de Ana que não passou despercebido pelo público do programa.

Após a fala da famosa, Thiago chegou a questionar Braga, passando a mão no próprio braço e perguntando: “Esse (bronzeado)?”. O momento então passou e rapidamente o vídeo do trecho em questão foi retirado da plataforma online da Globo, que exibiu outros momentos do programa, porém, mesmo assim a fala de Ana foi repercutida na internet.

Vídeo de Luísa Sonza é censurado poucas horas após o lançamento

Luísa Sonza recebeu uma notícia nada agradável na noite desta quinta-feira, 05 de agosto. O vídeo de sua música “A Mulher do Ano XD” foi censurado no YouTube, devido as cenas calientes que ela protagoniza com seu namorado, o cantor Vitão. Detalhe: o trabalho tinha sido lançado poucas horas antes na plataforma.

Tão logo teve a confirmação do bloqueio, a cantora usou o perfil no Twitter para demonstrar toda sua indignação e soltar ‘seus cachorros’. Sobrou até para o presidente Bolsonaro.

“Acabaram de censurar e bloquear o lyric de mulher do ano no YouTube. Censurar o Bolsonaro q só fala bosta ninguém faz. Vou subir essa porra no xvideos até isso se resolver”

A ideia de postar o vídeo em um site pornô dividiu a opinião das pessoas que responderam a postagem de Luisa. Alguns apoiaram a bronca dela, mas outros não aprovaram a atitude que julgaram errada.

“Luisa, o xvideos é uma plataforma que lucra diariamente com vídeos de estupro, pedofilia, e entre outras formas de agressão por favor mulher APAGA ISSO AMANHÃ JÁ VAI TER VIRAL TE MASSACRANDO”

Samantha Schmütz não aparece em cartaz da São Clemente, em homenagem a Paulo Gustavo e fãs reivindicam

A escola de samba São Clemente homenageará Paulo Gustavo no próximo Carnaval. Nesta quinta-feira, 5 de agosto, a agremiação divulgou o cartaz oficial do enredo “Minha vida é uma peça”.

Porém, na arte da imagem, fotos de familiares e amigos próximos do humorista foram colocadas. Mas, Samantha Schmütz não apareceu na figura e a web começou a fazer questionamentos a respeito.

Alguns escreveram: “Lindeza, tá faltando Samantha”; “Cadê a Samantha?”.

Em contato com a assessoria de imprensa da agremiação que explicou o ocorrido: “Não houve veto nenhum da escola. A família de Paulo Gustavo que indicou os amigos mais próximos que estão na arte de divulgação. Assim como fizeram questão da família na arte. Os outros artistas amigos serão convidados pela escola para desfilar.”

Poderosa! Gretchen radicaliza, coloca mega hair, fica loira e fãs elogiam

Ela pode fazer tudo que ela quiser! E fica mais poderosa! Nesta sexta-feira, dia 06 de julho, Gretchen deu seu bom dia de forma inusitada e com uma nova mudança. A Rainha do Rebolado, que antes estava com os cabelos bem escuros, agora sustenta as madeixas loiríssimas e cumpridas.

Aos 62 anos a gata legendou a imagem agradecendo a profissional que realizou a transformação:

“Bom dia, de novo visual pra vocês. Sextou. Esse visual escândalo tem nome e sobrenome.”

Os comentários começaram a bombar logo em seguida.

“Samba na cara das invejosas!”, “Linda! Depois falam que mulher madura tem que ter cabelo curto, olha que linda você ficou”, “Show”, “Ficou incrível”, entre outros elogios encheram a página da bonitona.

Juliette Freire anuncia primeiro EP com seis faixas inéditas Atenção, cactos! Nesta quinta-feira, 5 de agosto, Juliette Freire fez o anúncio de seu primeiro EP, que contará com seis faixas e um time de produtores renomados! As músicas são inéditas echegarão às plataformas de música ainda neste semestre. O EP vem sendo desenvolvido por um time que une na produção e composição nomes já conhecidos por hits no cenário nacional com músicos conterrâneos de Juliette. Esse será o primeiro lançamento da artista recém contratada pela Rodamoinho Records, em parceria com a Virgin Music Brasil. Em comunicado, Juliette avisou: “Eu sempre gostei de música e de cantar. A arte tem um espaço especial no meu coração. É uma emoção gigante criar esse projeto, meu primeiro, ao lado de pessoas tão importantes e talentosas. Construir todo esse meu universo é um sonho. Estou contando as horas para poder dividir isso com todo mundo.”