Hora da Fofoca: Saiba tudo o que rolou no final de semana dos famosos

Claudia Leitte se emociona ao voltar aos palcos e show teve participações de Anitta, Carla Perez e Xanddy

Foi no Carnaval de 2020 que Claudia Leitte realizou seu último show com presença de público. Depois veio a pandemia do Covid-19 e apresentações somente em lives. Mas neste domingo, 01 de agosto, a baiana matou a saudade e cantou em uma casa noturna em Orlando, na Flórida. Antes de subir ao palco, ela postou alguns stories no seu perfil do Instagram revelando a emoção de voltar a cantar para seu público.

“Hoje tem show aqui em Orlando, na Flórida e não estou sabendo o que fazer primeiro. Eu tenho que começar os meus métodos que eu tenho que me preparar para o show, mas não estou sabendo… sou muito sensível, impressionante!”, começou ela emocionada e com a voz embargada.

Mais de um ano sem subir num palco, e é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Eu só faço todas as outras coisas conectadas ao fato de eu ser cantora porque eu canto ao vivo. Tem uma diferença muito grande entre uma live, ir para um estúdio gravar, fazer um programa de TV, e cantar no palco para as pessoas, ver as pessoas. Eu tenho prazer em ver gente feliz. Prazer em promover alegria para as pessoas e um escape que traga alegria. Essa é minha razão de cantar. Então, estava difícil. Agora espero que tudo melhore

Em seguida, em outros vídeos, ela mostrou que seu show contou com as participações especialíssimas de Anitta, Carla Perez e Xanddy.

Madonna manda papo reto para DaBaby depois de surto homofóbico

Madonna não ficou em silêncio e prometeu ‘rezar’ pela ignorância do rapper DaBaby. A cantora criticou o cantor após seu surto homofóbico no festival Rolling Loud em Miami, e implorou que ele aprenda mais sobre HIV e AIDS, e trate as pessoas com mais respeito.

Madonna compartilhou um momento polêmico em seu Instagram, onde o rapper disse ao público:

“Se você não estiver hoje com HIV, AIDS ou qualquer uma dessas doenças mortais sexualmente transmissíveis, que vai fazer você morrer em duas ou três semanas, acenda a lanterna do seu celular”.

“Mulheres, se sua vag**** tem cheiro de água, acenda a lanterna do seu celular. Caras, se vocês não estão chupando **** no estacionamento, acendam a lanterna dos seus celulares”.

Madonna se irritou com os comentários de DaBaby, e postou na legenda:

“Se você vai fazer comentários odiosos à comunidade LGBTQ+ sobre HIV/AIDS, então saiba os fatos: após décadas de muita pesquisa científica – existem medicamentos disponíveis que salvam a vida de crianças que nascem com HIV, de pessoas que contraem HIV através de transfusão de sangue, agulhas contaminadas ou troca de fluidos corporais. Eu quero acender a lanterna do meu celular e rezar pela sua ignorância. Ninguém morre de AIDS em duas ou três semanas. Graças a Deus. E seus comentários sexistas sobre as mulheres com vag*** que cheiram a água só encorajam mais discriminação contra mulheres que lutam diariamente contra a opressão de viver sob as restrições dos olhares masculinos. Pessoas como você são a razão de ainda vivermos em um mundo dividido pelo medo. Todos os seres humanos deveriam ser tratados com dignidade e respeito, independente da raça, gênero, preferência sexual ou religião. AMÉM”, cutucou a popstar indignada.

Eliminada da Super Dança, ChristianeTorloni revela improviso: ’Inventei um passo’

Campeã da “Dança dos Famosos” em 2008, Christiane Torloni não repetiu o êxito na “Super Dança” e foi eliminada na disputa exibida no domingo, 01 de agosto. Com passo doble e funk, a atriz recebeu as menores notas no placar geral. Ela contou, após o resultado, que improvisou nos dois ritmos, ao lado do professor Álvaro Reys.

“No paso doble, inventei um passo no meio, também inventei um no final no funk. Sou dada algumas surpresas”, disse ela aos risos.

A artista de 64 anos garantiu que se dedicou de corpo e alma aos dois ritmos da semana. Ela ainda fez uma autocrítica sobre suas apresentações na etapa.

“A gente fez uma coisa bem integrada, romântica, era a ideia da coreografia. Já o funk é uma grande surpresa, um superdesafio e me entreguei. Saiu o possível.”

Juliette assiste BBB21 e desabafa: “Assustada e confusa” Juliette vem causando alvoroço nas redes sociais desde que começou a assistir ao “BBB21” e a rever a sua participação no reality show. No último domingo (1), a campeã da edição fez sua avaliação do começo do programa e relembrou como se sentiu no início do confinamento. “Eu estava muito assustada e confusa no início”, disse ela pelo Twitter. Mais tarde, a paraibana avisou que já tinha assistido o suficiente para o dia. “Acho que deu por hoje! Qualquer dia volto a assistir. Até amanhã, meus amores. Que bom que tenho vocês”, desabafou. Em resposta, Juliette recebeu o apoio dos fãs, que concordaram com a análise da advogada e reforçaram que estariam sempre lá para apoiá-la. “Também com todo mundo enchendo o saco com cada coisinha que tu fazia, normal estar assim”, disse um. “Tava mesmo, Ju. Você tava diferente fisicamente de tão abalada que tava, era muito difícil assistir nessa época”, escreveu outro. “Tinha muita vontade de conhecer todos, conversar, se entregar, mas já com medo de ser mal interpretada”, avaliou mais um.

‘Faustão está na rua da amargura’, Homem do baú cada vez mais fora da casinha, em sua volta ao SBT Se não tem uma polemicazinha pra chamar de sua, não tem Silvio Santos! E ao retornar ao comando de seu programa de auditório no SBT, na noite de domingo, 01 de agosto, depois de longo tempo de afastamento por conta do avanço da pandemia do coronavírus, o Homem do Baú soltou suas pérolas comentando a saída de Fausto Silva da Globo. Após constatar que Faustão havia deixado a Globo, ele “Ah, não, o Raul Gil está muito velho”, disse ele, que tem 90 anos, sobre o outro apresentador, que é 7 anos mais novo que o dono do SBT. Conversando com suas bailarinas, no palco, Silvio disse que quatro delas seriam despachadas do SBT e poderiam procurar emprego com Faustão. Ao confirmar que o ex-Domingão deixou a Globo, ele sugeriu que elas fossem trabalhar com Raul Gil. “Não tem mais o Faustão, vocês vão pro Raul Gil. Não, o Raul Gil está velho”, começou ele.

Gil do Vigor conta os dias para PhD: “Um mês para o maior sonho da vida”

Gil do Vigor está contando os dias para ir para a Califórnia, nos Estados Unidos. O quarto colocado do ‘BBB 21’ irá dar início ao PhD em agosto. “Falta um mês para meu maior sonho da vida, o PHD! E repito a meus ‘vigorentos’, deixem os outros falarem o que quiserem, mas vamos aproveitar? O que importa são vocês, sorrindo, resenhando e cachorrando! Sou assim e quero vocês comigo. Se eu tenho vocês comigo, tá tudo bem! Falta 1 mês”, disse.

O economista conquistou a vaga na Universidade da Califórnia enquanto estava confinado no Big Brother Brasil. Além desta universidade, ele foi aceito em uma instituição do Texas. Mesmo nos Estados Unidos, ele continuará com o quadro ‘Tá Lascado’ durante o ‘Mais Você’, de forma remota.

Casamento de Luísa Mell chega ao fim por traição, diz colunista O casamento de 10 anos de Luísa Mell e Gilberto Zaborowsky já estava em crise após boatos da traição do marido com Najila Trindade, que surgiu em maio, segundo informação do colunista do Metrópoles Leo Dias. Na época, Luísa minimizou a situação e diss que Gilberto ficou com Najila quando eles estavam passando por um período de separação, entre o final de 2018 e início de 2019. Ela chegou a dizer que também se relacionou com outra pessoa. Neta terça-feira, porém, a ativista e apresentadora publicou uma foto da sua mudança ao lado de seu filho e seus cachorros, dizendo que no novo lar “amor e lealdade não faltam”.