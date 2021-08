Hora da Fofoca: Saiba tudo o que rola no mundo dos Famosos

‘Ajeitadinha’ na cueca de Sergio Marone vira assunto na web

Sergio Marone fez a alegria dos fãs, nesta terça-feira, 3 de agosto, ao entrar na brincadeira de postagens sensuais e bem-humoradas em uma ação de despedida da ferramenta fleets no Twitter.

O ator compartilhou foto inusitada, dos bastidores de um ensaio fotográfico, em que recebe uma ajuda para ajeitar suas partes íntimas.

“Uma curiosidade sobre a campanha, essa era a responsável por ficar de olho no produto e sempre que necessário dar uma ajeitada pra fica ‘bem na foto’”, explicou Marone sobre o ensaio para uma marca.

Os fãs de Marone adoraram a brincadeira e encheram a página do bonitão de elogios.

Samantha Schmütz relembra Paulo Gustavo “A vida é mais difícil sem você”

A saudade de quem já partiu aperta vez ou outra. Tem dias que ela é realmente arrebatadora. Na manhã desta quarta-feira, dia 04 de agosto, Samantha Schmütz relembrou o amigo Paulo Gustavo, morto em maio deste ano, após enfrentar as complicações do novo coronavírus.

Na imagem postada pela atriz, o abraço gostoso de quem fazia a vida ficar mais leve.

“Me faltam palavras, me sobram sentimentos, tristeza, vazio , lembranças, saudade, raiva, incerteza, arrependimento por coisas que disse e coisas que calei, passamos por tantas coisas mas a melhor delas é poder dizer que verdadeiramente, Te amei … obrigada por tudo !!!! Gratidão eterna por ter tido você de forma tão intensa na minha vida ! A vida é mais difícil sem você…”

Sérgio Mallandro entrega romance secreto de Xuxa com filho de ex-presidente Não é de hoje que Sérgio Mallandro ama falar sobre suas muitas histórias com Xuxa Meneghel. Inclusive da paixonite que o humorista teve pela eterna Rainha dos Baixinhos. Mas desta vez, em entrevista ao Podcast Inteligência Ltda., o glú-glú ié ié acabou revelando um romance secreto que sua amiga viveu no passado. O humorista contou que estava em Nova York no mesmo período em que a apresentadora viveu um affair com John F. Kennedy Jr., filho do ex-presidente americano John F. Kennedy e um dos solteiros mais cobiçados da época. “Vou até contar um segredo aqui que pouca gente sabe. A Xuxa teve uma parada com o filho do Kennedy. Vê se ela é fraca? Ela não era fraca, não. Eu estava lá em Nova York, e cadê a Xuxa? Ela saiu com John John. Todo mundo queria. Ela era adorada e uma das mulheres mais poderosas do mundo naquele momento”, entregou Mallandro. John F. Kennedy Jr. morreu em 1999, aos 38 anos, num acidente de avião. Questionado por que não chegou a ter um romance com a Rainha dos Baixinhos, Sérgio Mallandro não fez média. Disse que não por falta de tentativa. “Ela nunca quis ter nada comigo, mas eu tentava toda hora. A concorrência era forte também. Mas vivemos muita coisa junto. Quando ela fazia figuração no ‘Planeta dos Homens’, a gravação ia até tarde e eu ia buscá-la. Muitas vezes ela ia comigo de carona de moto até Marechal Hermes, onde ela morava. Íamos também, eu, ela, a Luiza Brunet e o marido, para a casa da Xuxa em Praia Grande. Ela sempre teve muita liberdade e gostava de pegar sol de topless”. A amizade, de longuíssima data, que Sérgio Mallandro mantém com Xuxa Meneghel ficou ainda mais intensa quando eles fizeram par romântico no filme Lua de Cristal (1990). “Vejo sempre a Xuxa. A gente está sempre junto. Eu vou na casa dela, fui no programa dela, estamos sempre nos falando por telefone… A Xuxa é como se fosse minha irmã”, disse Mallandro. “Eu fui apaixonado pela Xuxa. Eu olhava para ela, ela olhava para outro! A fila ali era imensa… Mas (hoje) a Xuxa é minha irmã. Eu tenho um amor, um carinho muito grande por ela. Eu sempre falo isso: a Xuxa, pra mim, é uma das pessoas mais sinceras que existem no mundo. Ela não mente. Fala a verdade que chega até a doer às vezes. Se você der um presente para ela, e ela não gostar, ela diz: ‘Olha, Serginho, não vou usar esse presente’”, acrescentou Mallandro.

Kylie Jenner comemora 24 anos pintada de ouro?

Dona de uma fortuna estimada em cerca de 4,6 bilhões de reais, Kylie Jenner está prestes a completar 24 anos. Nas redes sociais, a socialite compartilhou clique sensual em que aparece fazendo topless e com o corpo pintado de dourado.

Na legenda, Kylie se gabou:“Ahhh!!! Meu aniversário é em alguns dias!!! E é claro que eu precisava comemorar com uma nova coleção de aniversário! Tema ouro em 24 quilates para o meu aniversário de 24 anos”.

A data oficial do aniversário de Kylie é 10 de agosto e, provavelmente, até lá, a ricaça ainda vai compartilhar muitos detalhes da festança na web.

Lady Gaga e Tony Bennett estão de volta com estreia exclusiva na MTV Na próxima sexta-feira, 6 de agosto, a MTV estreia com exclusividade mundial o vídeo “I Get A Kick Out Of You”, de Lady Gaga e Tony Bennett, às 13h. É a partida inicial da nova era jazz da cantora pop e sua segunda parceria com o renomado e saudoso cantor, ídolo de Amy Winehouse, diga-se de passagem. Por aqui, no Brasil, a partir das 12h30, o canal exibe uma playlist especial com os sucessos da cantora e, em seguida, o episódio “Minha Vida na MTV” que reúne momentos icônicos de Lady Gaga, registrados pelas câmeras do canal. A estreia acontecerá simultaneamente em todos os canais da MTV pelo mundo, em mais de 180 países, e no telão daViacomCBS na badalada Times Square.

Nesta terça-feira, 3 de agosto, Lady Gaga anunciou a chegada de mais um álbum ao lado da lenda Tony Bennet. O novo projeto se chama “Love For Sale” e será lançado no dia 1º de outubro. Mas além de uma linda amizade e colaboração musical, o disco também marca um episódio difícil na vida de Bennett.

Em fevereiro deste ano, Tony revelou e falou abertamente a respeito de seu diagnóstico positivo para Alzheimer. A doença neurodegenerativa afeta as conexões das células cerebrais, as danificando por completo, causando perda de memória e mudanças no comportamento de forma progressiva. Em estágios mais avançados, pode atrapalhar a coordenação motora – como a fala, o andar – e faz com que a pessoa necessite de cuidados intensivos.

Yasmin Brunet surpreende ao mostrar “medalha” sensual de Gabriel Medina

O surfista Gabriel Medina pode não ter trazido uma medalha das Olimpíadas de Tóquio 2020 para o Brasil, mas Yasmin Brunet, esposa do esportista, fez questão de mostrar aos seus fãs e seguidores nesta terça-feira, dia 3 de agosto, que Medina também possui outra medalha bastante significativa e importante para os dois.

A modelo, que nos últimos dias apareceu bastante na mídia após suas queixas por não poder acompanhar o amado nos jogos olímpicos, e também pela troca de farpas com a skatista Leticia Bufoni, ex-affair de Gabriel, compartilhou em seus stories um vídeo em que mostrava o colar no pescoço do surfista.

O pingente possui uma famosa foto do casal gravada: os dois abraçados, se beijando com Brunet no colo de Medina, com um cenário de mar e rochas atrás dos dois. Yasmin mostrou o colar pendurado em Gabriel, que aparece deitado no registro da famosa. O designer de joias marcado é de Porto, Portugal.

Bruno Gagliasso ganha título de ‘Mister Bumbum’ com nude no Twitter O último domingo, 1º de agosto, foi dia de festa e nudes no Twitter Brasil. Isso porque a plataforma já havia anunciado a descontinuação da ferramenta “Fleets” – uma espécie de Stories do Instagram na rede do passarinho azul -, mas ela só sairia do ar nesta terça-feira, 3 de agosto, e o pessoal acabou confuso. A questão é que toda essa bagunça fez com que usuários aproveitassem os últimos momentos para divulgarem suas lojas, seu trabalhos, coisas que gostam e até fotos safadinhas usando a ferramenta, achando que na virada do dia para a segunda-feira, todo o conteúdo desapareceria. Não aconteceu exatamente o que esperavam, mas rendeu muitos Tweets, zoeiras e a participação de famosos, como o tuiteiro raiz Bruno Gagliasso. Ele dividiu com os seguidores e público no geral um clique de um ensaio no qual ele aparece deitado em uma cama, com parte do bumbum à mostra. Ele chamou a atenção da galera e da organização do concurso “Miss Bumbum”, que nomeou Bruno o novo famoso “Mister Bumbum”.

Anitta entra para Academia do Grammy Latino

Dias depois de o funk ser reconhecido como um subgênero das categorias de música urbana do Grammy Latino, a Academia Latina da Gravação anunciou seu mais novo membro: Anitta. A cantora também votará para definir os indicados e os vencedores da próxima edição da premiação.

No Twitter, Anitta fez questão de fazer um agradecimento pela conquista.

“É uma honra fazer parte de tantos acontecimentos incríveis, fazer parte da academia. Eu nunca imaginei, como brasileira, fazendo parte não só da parte brasileira do prêmio, mas também de toda a comunidade em espanhol.”

Forbes inclui Anitta em lista de maiores nomes da música

Anitta, que agora aposta cada vez mais em sua carreira internacional enquanto passa uma temporada morando em Miami, Estados Unidos, está colhendo os frutos de sua aposta na expansão de seu trabalho. Em um artigo da Forbes, a artistas foi citada como um dos maiores nomes da indústria musical atualmente. A matéria era sobre o empresário da cantora, que está gerenciando sua carreira exterior, Brendon Silverstein. No texto, Anitta foi citada pelo veículo de negócios como uma das principais clientes de Brendon e “um dos maiores nomes da música”, ao lado de Normani, ex-integrante do grupo Fifth Harmony que agora segue com carreira solo. “Conheça o empresário de menos de 30 anos de Normani e Anitta, Brandon Silverstein”, anuncia o título da matéria, que logo em seguida continua com: “Após 10 anos de carreira, ele gerencia dois dos maiores artistas da música: Normani e Anitta. A estrela pop brasileira Anitta ganhou 9 certificados de Platina oficiais da RIAA no Brasil, sob a tutela de Silverstein”. Nos Estados Unidos, Anitta continua lançando parcerias com artistas norte-americanos e aparecendo cada vez mais em festas e confraternizações com celebridades da gringa. Do Brasil para o mundo!

Thales Bretas é a nova capa da #GQ com foto ao lado dos filhos Romeu e Gael

Já se fazem três meses desde a morte de Paulo Gustavo, que faleceu aos 41 anos devido complicações causadas pela Covid-19. Thales Bretas, viúvo de Paulo, segue lidando com a falta do companheiro e cuidando dos dois filhos do casal, Gael e Romeu, de dois anos.

A família ilustra a capa da #GQ Brasil de agosto, que foi divulgada nesta terça-feira, dia 3, em homenagem ao Dia dos Pais. Na imagem, Thales posa com Romeu nos braços e Gael sentado em seus ombros, todos abraçados e sorrindo para a foto. O clique foi feito em Itaipava, Rio de Janeiro. Dando sua primeira longa entrevista após a morte de PG, Thales comentou um pouco mais sobre como seguirá com a criação dos pequenos sem a presença do humorista.

“Os valores do Paulo estarão presentes na criação dos nossos filhos. Vou tentar passar o que eu aprendi com ele, a generosidade, a alegria que ele tinha. Vou tentar de todo jeito fazer com que eles não sintam essa falta, esse buraco que sinto. Sempre penso: o que o Paulo diria? É um pouco sufocante não ter essa resposta”, ressalta o dermatologista.

“É muito difícil educar sem ter uma referência, sem ter um outro para contrapor, porque às vezes você tem uma opinião sobre uma coisa, mas quer discutir. E eu tinha muito isso de trocar com o Paulo.”, completa ele. Paulo Gustavo já havia estrelado outras capas da #GQ, em 2017 e 2018, respectivamente.

Na web, a foto comoveu seguidores e fãs da família, que compartilharam a imagem, se surpreendendo com o tempo que já passou desde a morte do ator. A divulgação da capa fez com que o nome de Paulo Gustavo figurasse nos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira.

Manhãs da Globo podem sofrer nova mudança, diz colunista Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal R7, as manhãs da TV Globo podem sofrer mudanças em 2022. Sem dar muitos detalhes, o jornalista alegou que as transformações na grade poderão atingir os programas de Ana Maria Braga e Fátima Bernardes. “As especulações já são muito fortes. Há vários cenários para serem observados a partir de agora. Como, por exemplo, os horários de duração do ‘Mais Você’ e ‘Encontro’. Ou, quem sabe, até mesmo o aparecimento de novos personagens”, contou o colunista. O jornalista alegou ainda o fato que o que deve prevalecer “é a questão custo-benefício ou o desejo de otimizar os resultados”.

É oficial! Christián Chávez confirma presença de Dulce Maria na turnê do RBD

Agora é oficial! O RBD está mesmo preparando uma turnê internacional para o ano que vem e 5, dos seis integrantes, estão confirmados no projeto.

Em uma entrevista para o portal “Entretetizei”, Christián Chávez garantiu a presença de Dulce Maria nos shows e afirmou que a única ausência deve ser a de Alfonso Herrera.

“É uma pessoa muito carinhosa que está em um mundo especial só dela, mas sempre nos ajuda quando necessitamos”, disse ele sobre a amiga.

“Y soy rebelde / Cuando no sigo a los demás“. Ah! Que nostalgia boa… Mas se prepara que as lembranças estão prontas para serem revividas. O RBD vem ao Brasil ano que vem! A informação foi dada por um dos produtores responsáveis por outras turnês do grupo no País, William Crunfli.

“É certo que o RBD virá o ano que vem, mas não está definido o promotor. Mas vem! Para o público o que interessa é isso”, afirmou ele durante entrevista ao jornalista José Norberto Flesch. De acordo com o produtor, os músicos do RBD estarão no Brasil a partir do primeiro semestre do ano que vem.

William Crunfli esteve com o grupo por 14 estados brasileiros na última turnê. Porém, desta vez, ele disse que irá se concentrar em São Paulo.