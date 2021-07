Hora da Fofoca: Saiba de todos os babados do mundo dos famosos

Rodrigo Guimarães é o campeão da terceira temporada de “Mestre do Sabor”

Chegou ao fim a terceira temporada do “Mestre do Sabor”, apresentado pelo chef Claude Troisgros e exibido na TV Globo. Na noite desta quinta-feira, dia 22 de julho, aconteceu a grande final reunindo os cozinheiros Cadu Moura, Danilo Takigawa, Pedro Barbosa e Rodrigo Guimarães, que chegaram até esse momento após terem enfrentado outros 14 chefs ao longo de 12 episódios do game de culinária.

Nesta finalíssima a surpresa ficou por conta da participação dos outros oponentes que, desta vez, trabalhariam para que os 4 pudessem montar o primeiro menu completo (entrada, prato principal e sobremesa), onde o ingrediente obrigatório que deveria fazer parte dos pratos era a mandioca. Os 4 times teriam que cumprir a tarefa em até 60 minutos. Veja como ficou cada equipe:

Time Cadu: Carol Francelino, Bruna Martins, Ana Gabi e Matheus Almeida. Time Danilo: Diogo Sabião, Vitória Gasques, Ana Carolina e Leninha Camargo. Time Pedro: Aline Guedes, Leo Modesto e Rafa Ramos. Time Rodrigo: Ju Lima, Pedro Franco e Bia Pimentel. Após degustarem todos os pratos, os jurados Kátia Barbosa, Léo Paixão e Rafa Costa e Silva decidiram que Rodrigo Guimarães e Pedro Barbosa avançariam para a grande final. Cadu Moura e Danilo Takigawa se despediram da competição: “Estou muito feliz, foi a realização de um grande sonho. Chegar aqui, levando meu Nordeste, agora sou ‘a mais comentada da Bahia’”, disse Cadu. Na última prova do programa, Rodrigo e Pedro teriam que provar sua qualidade sem a ajuda de ninguém. Individualmente eles deveriam elaborar um prato usando acém, fígado ou costela, além de incluir uma das frutas: coco, jabuticaba, jiló ou maracujá. O tempo de preparo deveria ser de 60 minutos. Rodrigo preparou um fígado acebolado com mil-folhas de couve e jiló, enquanto seu adversário criou uma cebola recheada com patê de fígado e vinagrete de jabuticaba. Após a degustação dos dois pratos, os jurados determinaram que o campeão da temporada foi o carioca Rodrigo Guimarães. Além do troféu, ele também faturou o prêmio de R$ 250 mil.

Papai orgulhoso: Rodrigo Hilbert encanta seguidores ao postar foto rara da filha caçula

Nesta quinta-feira, 22 de julho, Rodrigo Hilbert deu mais um motivo para os seguidores se encantarem com sua família. O apresentador compartilhou um clique mais do que especial e raro de sua filha caçula, a pequena Maria Manoela, de um ano.

Maria é fruto do relacionamento de Hilbert com Fernanda Lima, com quem o famoso tem outros dois filhos mais velhos, os gêmeos João e Francisco, de 13 anos.

Na foto, Maria aparece em pé sobre uma mesa, com o cabelo preso em xuxinhas e vestido branco. Enquanto Rodrigo segura a filha, Fernanda olha sorrindo para a herdeira.

“Hoje à noite tem Bem Juntinhos. Bora falar sobre o Tempo?”, escreveu Hilbert na legenda da publicação, convidando os fãs a assistirem o novo episódio de “Bem Juntinhos”, seu programa com Fernanda Lima na GNT.

Nos comentários, é claro que famosos, amigos e fãs se derreteram pelo registro de Maria Manoela. “Parece uma princesa, meu deus”, escreveu uma internauta. “Realmente, com esses pais, a criança já nasce perfeita”, brincou outra seguidora. Família linda, né?

Duda Reis se pronuncia após Nego do Borel acusá-la de 31 crimes: ‘Vergonha’

A história envolvendo Duda Reis e Nego do Borel está longe de terminar. Após ser acusado por duas ex-namoradas por agressão e violência doméstica, o cantor prestou uma queixa-crime contra a influenciadora, pedindo a sua condenação por 31 crimes, incluindo calúnia, injúria e difamação.

Na última quinta-feira (22), Duda foi às redes sociais e fez um breve desabafo sobre o ocorrido, além de criticar a atitude de Nego do Borel e contestá-lo nas redes sociais.

“E mais uma vez o agressor tentando calar a vítima. Até quando a justiça brasileira? 31 acusações do próprio agressor para com a vítima que o denunciou… Uma vergonha e um desserviço! Humilhante depois de denunciar as MESMAS coisas com *diversas* ex-companheiras, receber isso. Exausta”, escreveu a influenciadora.

“Sendo denunciada pelo agressor, apenas por… falar” De acordo com o colunista Alessandro Lo Bianco, do portal IG, Nego do Borel ingressou com ação na Justiça, em 12 de julho, contra a ex-noiva Duda Reis e pediu a condenação da atriz em 31 crimes de calúnia, injúria e difamação. A queixa crime foi protocolada na 38ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. O cantor já havia entrado na Justiça Civil contra a atriz pedindo que ela fosse impedida de citar o seu nome, mas não obteve sucesso. Ainda segundo o jornalista, Nego do Borel alega que namorou Duda Reis aproximadamente três anos e que, após o término, o Duda teria postado nas redes sociais uma série de vídeos com o intuito de prejudicar a sua imagem. Lo Bianco afirmou ainda que, nos autos processuais, Nego do Borel diz que não tem como objetivo calar a vítima em relação aos supostos abusos sofridos e denunciados. Entretanto, diz que fazer o que Duda fez não é conscientizar as mulheres, e sim praticar um crime. Ainda de acordo com a acusação do cantor contra Duda, ele apenas se defendeu por pressão da mídia se posicionando dias depois. Por isso ele acusa Duda de ter cometido crimes contra ele por meio desses vídeos e pede a condenação criminal por crimes de difamação, calúnia, injúria.

Neymar se encontra com Juliette e dá presente para ex-BBB: ‘Aposta paga’

Reunião aconteceu no Rio de Janeiro onde o jogador passa férias e a maquiadora cumpre agenda profissional

Neymar e Juliette agora são amigos. Nesta quinta-feira, 22, o jogador se encontrou com a campeã do “Big Brother Brasil 2021” para pagar uma promessa que fez nas redes sociais. Em uma brincadeira, Juliette pediu para o camisa 10 do Paris Sain-Germain um óculos da Oakley do modelo ‘juliet’ que o jogador costuma usar. “O meu amigo Neymar Jr. me prometeu um óculos de moleca doida e até hoje não recebi. Bora cobrar?”, escreveu a maquiadora em um comentário de um fã no Instagram. Como resposta, o jogador escreveu. “Vou te mandar a Juju e você vai ficar ON”. O encontro aconteceu no Rio de Janeiro, onde a paraibana passa uma temporada enquanto cumpre seus compromissos profissionais e Neymar está de férias após defender aseleção brasileira na Copa América. Em postagem nas redes sociais, Juliette comemorou o encontro “Aposta paga”, escreveu ela. O jogador brincou com o nome da ex-BBB e o óculos “De juliet com a Juliette”, escreveu ele.

Danilo Gentili rebate fala de Luísa Sonza: ‘Mostrar a bunda qualquer uma mostra’

Apresentador, que foi chamado de ‘machista’ nas redes sociais, disse ainda que Anitta é exemplo porque ‘venceu por ela mesmo, sem precisar da projeção do namorado ou marido’

O apresentador Danilo Gentili gerou polêmica ao fazer um comentário sobre a cantora Luísa Sonza — que frequentemente sofre com ataques nas redes sociais. Quando divulgou prévias do álbum “Doce 22”, lançado no último domingo, 18, a artista precisou lidar com críticas por aparecer sensual em alguns posts e rebateu um seguidor que disse que o instrumento de trabalho dela é sua bunda. Ao compartilhar no Twitter uma reportagem do UOL, na qual a cantora disse que “a sociedade tem medo de mulheres fodas que mostram a bunda”, Danilo comentou: “Mostrar a bunda qualquer uma mostra. O ser foda é que é difícil. Exemplo de uma mulher foda no ramo: Anitta. Ela venceu por ela mesmo, sem precisar da projeção do namorado ou marido. Essa sim é foda”. O post, considerado por muitos seguidores como machista, fez o apresentador do “The Noite” ir parar nos assuntos mais comentados do Twitter. “Já não basta todo o hate que a Luísa Sonza recebe diariamente, ainda chega esse irrelevante do Danilo Gentili querendo falar bosta”, escreveu um seguidor. “Mulher foda para mim é aquela que se sente livre para ser o que quer e ocupada seu lugar como mulher em uma sociedade machista, e a que mostra a bunda também”, comentou outro. “Perdeu a oportunidade de ficar quieto. Quanta dificuldade em cuidar da própria vida. Uma pena ter seguido uma pessoa tão machista por tanto tempo. A música Intere$$eira dela é uma bela resposta para esse tanto de veneno que você soltou”, acrescentou mais um.

Também teve seguidor que apoiou a fala de Danilo dizendo que Luísa faz sucesso por exibir seu corpo e que ela ficou famosa após seu casamento com o humorista Whindersson Nunes, que chegou ao fim em abril de 2020. Desde o fim do relacionamento, a cantora vem sofrendo uma onda de ataques virtuais, que se intensificaram depois que a artista assumiu o namoro com o cantor Vitão. Há quase dois meses, Luísa chegou a ser criticada após a morte do filho de Whindersson com Maria Lima. A cantora ficou abalada e se afastou das redes sociais e, com isso, o lançamento de “Doce 22” precisou ser adiado.

Cristina não aguenta críticas de Fogaça e ameaça abandonar o MasterChef

O terceiro episódio do MasterChef Brasil teve seus primeiros momentos de tensão fora do controle. No episódio exibido na noite de quarta-feira, 21 de julho, o reality show contou com uma discussão acalorada por ingredientes e cenas de inexperiência evidente de alguns candidatos na escolha de ingredientes e conhecimento de confeitaria.

A primeira prova da noite contou com a famosa caixa surpresa e obrigou os cozinheiros a disputar ingredientes em duplas. Metade das caixas colocadas sobre as bancadas trazia 12 produtos e a outra metade estavam vazias, obrigando assim os cozinheiros a negociarem 6 produtos com seus adversários.

Logo na primeira dupla a disputa pela pimenta rendeu confusão entre José Sérgio e Eduardo. Ao receber a caixa com 12 ingredientes o representante comercial se sentiu o dono da cocada preta e se manteve irredutível na divisão com Eduardo. Ana Paula Padrão foi obrigada a intervir e acabou chamando a atenção de José Sérgio. “Os ingredientes não são seus, vocês têm que negociar”, esclareceu a apresentadora.

Após o programa Eduardo criticou a postura do colega: “Uma negociação em que apenas uma pessoa está disposta a negociar é, para mim, um autoritarismo disfarçado. Me senti constrangido porque a Ana Paula teve que ajudar. Ele não abriu mão de nada e eu não fiquei feliz […] Foi uma situação complexa que me incomodou e acho que não foi um jogo limpo”.

O momento mais tenso da noite aconteceu quando os chefs foram avaliar o prato preparado por Cristina. A baiana foi novamente criticada pelos três jurados, mas as palavras de Henrique Fogaça fizeram a cozinheira perder o chão. Com a cara fechada Fogaça cobrou Cristina de maneira incisiva: “Você é a responsável por tudo o que acontece na sua vida. Você fez as suas escolhas. Está faltando personalidade, sabor. Abre o seu olho, Cristina”. A bronca abalou seriamente a baiana que, de volta para sua bancada, ameaçou abandonar a competição. “Quero ir embora daqui. Chega, para mim já deu. Eu quero ir embora […] A cozinha me tirou de um processo de depressão e eu não quero permitir que nada abale essa relação”. Consolada por seus companheiros a pedagoga permaneceu na bancada e conseguiu recuperar o folego. Percebendo a crise da participante Ana Paula Padrão tratou de acalmar os ânimos e aconselhou a baiana a não se abalar tanto com as criticas.

Luciano Huck assume o Domingão já em setembro na Globo. Saiba a data! A Globo resolveu antecipar mudanças em sua programação. Normalmente, isso acontece em março de todos os anos, mas, devido à saída de Faustão, a emissora precisou remanejar Tiago Leifert para comandar a “Super Dança dos Famosos” e antecipou a ida de Luciano Huck para o domingo já em setembro. E as mudanças não envolvem apenas o dono do “Caldeirão do Huck“. Fernanda Gentil, que atualmente está no “Se Joga”, encerra a atração para se dedicar a um novo game, que estreará em outubro. Já Tiago Leifert, que vem dando boa audiência no comando da Super Dança dos Famosos, se despede dos domingos no final do mês de agosto. A partir de setembro, curtir os fins de semana com a TV Globo vai ser ainda mais especial: a emissora estreia uma nova programação, com atrações inéditas, novos apresentadores no comando de programas consagrados e nova sessão de filmes. No dia 28 de agosto, Fernanda Gentil encerra o ‘Se Joga’ para se dedicar, em outubro, à apresentação de um novo game, que vai ser exibido aos domingos, antes do futebol. Já a partir da semana seguinte, dia 04 de setembro, as tardes de sábado da emissora vão começar com humor e cinema: depois da ‘Sessão Comédia’, com ‘O Melhor da Escolinha’, vai ao ar a ‘Sessão de Sábado’, com filmes para toda a família. Na mesma data, mais uma estreia: o ‘Caldeirão’ virá com novo apresentador, cujo nome está sendo definido para comandar a atração até o fim do ano. No dia 29 de agosto, Tiago Leifert vai se despedir das tardes de domingo com a grande final do ‘Super Dança dos Famosos’. No dia 05 de setembro, Luciano Huck assumirá o ‘Domingão’, num formato que vai misturar quadros de sucesso com grandes histórias até dezembro. Em janeiro, Huck estreará a temporada 2022 do ‘Domingão’ com muitas novidades.

Uau! Marília Mendonça ganha declaração e presente especial em aniversário

Muito amor! Marília Mendonça completa 26 anos nesta quinta-feira (22) e já começou o dia cheia de surpresas. No Instagram, a cantora mostrou o buquê de flores que ganhou do filho, Léo, de 1 ano e 7 meses, fruto do seu relacionamento com Murilo Huff.

“O mini-homem da minha vida me trouxe flores. Meu maior presente de todos os aniversários pelo segundo ano do meu lado. Te amo, filho”, escreveu Marília, que recentemente mudou o visual.

A cantora ainda mostrou as várias cestas de café da manhã que ganhou, entre elas, de Maiara e Maraisa, de quem é muito amiga. “Aí, sim, hein? Que isso, meninas? Vocês mandaram aqui um negócio diferenciado. Tem até waffles. Que lindas, muito obrigada”, agradeceu.

Nas redes, Murilo Huff ainda fez uma declaração de amor para Marília. “Hoje o dia é todo dela… do meu amor. Eu só peço ao papai do céu que te proteja, te encha de saúde e te guarde sempre, pra que você possa continuar alegrando a vida de todo mundo que te ama. Feliz aniversário, minha gata”, escreveu.