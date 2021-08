Hora da Fofoca: Fique por dentro do que rolou no final de semana no mundo dos Famosos.

Saiba quanto Juliette paga de aluguel em sua mansão

Juliette deixou a mansão luxuosa de Anitta, onde se instalou desde que deixou o “Big Brother Brasil 21”, em maio. No domingo, 08 de agosto, a milionária paraibana mostrou detalhes de sua nova casa e fez um open house que teve até a presença de Rafa Kalimann. Nas redes sociais, Juliette divertiu os seguidores e impressionou a todos com os detalhes da enorme casa.

No imóvel num condomínio de luxo próximo ao da Poderosa, também na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a paraibana é vizinha de Rafa Kalimann, daí a visita de boas-vindas.

Para se instalar no espaço, Juliette teve que abrir o bolso. O aluguel de um imóvel com as mesmas características e no mesmo condomínio custa R$ 25 mil mensais, mais R$ 2,2 mil de condomínio e IPTU de R$ 2,5 mil.

A nova residência da campeã do “BBB21” tem piscina, área gourmet, e seis quartos, sendo cinco suítes. A Rainha dos cactos está morando no local com o irmão, o cabeleireiro e maquiador Washington Feitosa, a mãe, e o casal de amigos e sócios.

Em seus stories no Instagram, Juliette explicou a decisão de alugar uma casa ao invés de comprar, e mostrou alguns detalhes de sua nova residência para os seguidores.

“O povo perguntando onde eu estou, estou na casa nova. O primeiro domingo aqui. Nós alugamos uma casa no Rio. Tenho outras prioridades agora, não quis comprar. Pegamos uma casa mobiliada e vamos fazer alguns ajustes para ficar com a minha cara”, começou ela.

“Estou muito feliz e grata. Nunca imaginei. A casa é muito bonitinha. Estamos morando eu e meus amigos, que são minha equipe, minha mãe e meu irmão. Espero que esse lar me traga muita felicidade e prosperidade”, finalizou.

A advogada então mostrou a área de lazer da casa, que conta com uma piscina em formato de “ilha”, árvores e espaço para a churrasqueira e mesa. “Parece uma ilhazinha, muito fofa. Ainda estamos arrumando!”, disse Juliette.

Ex-BBB Felipe Prior posa nu para revista

O ex-BBB Felipe Prior resolveu ousar. O arquiteto será a capa da próxima edição da revista DYO, onde ele aparece completamente nu. Apesar de não ter feito nada parecido, Prior disse que não teve problema em fazer o ensaio.

“Eu fui convidado pela revista DYO com uma boa proposta financeira, para posar e não vi problema algum em fazer. Estou longe de ser um cara maromba, só que não tenho nenhum problema com meu corpo. É muito importante se aceitar como você é”, afirmou Prior.

Sempre bem-humorado, Prior afirmou que o fotógrafo o deixou “mais bonito” nos cliques para o ensaio.

“Não vou mentir que o fotógrafo me deixou gatão. Sobre falar com minha família do ensaio, eu deixei a surpresa, para ver na hora. Minha família me apoia em tudo e não seria diferente com este ensaio”, finalizou.

Dia dos Pais: Luciano Szafir posta clique raro ao lado dos 3 filhos

Como sempre acontece no Dia dos Pais, muitos famosos recebem uma série de homenagens de seus filhos lembrando a data. Neste domingo, 08 de agosto, a comemoração de Luciano Szafir foi mais do que especial. Após o susto que passou com as complicações que sofreu com o Covid-19, o ator tinha mesmo que festejar o momento, ainda mais que sua mulher Luhanna preparou um almoço com a presença dos 3 filhos: Mikale, David e a primogênita, Sasha Meneghel.

Feliz Dia dos Pais, meu amor. Vc é o pai mais lindo e amoroso do mundo. Te admiro de um jeito q não dá pra explicar.. Vc é minha vida, meu amor. Não dá pra mensurar a gratidão q sinto por ter vc hj aqui c a gente. Deus é maravilhoso. Te amo. Meu amor. Meu lindo. Meu companheiro. Meu Lu”, escreveu ela

Chitãozinho e o filho Enrico gravam dueto em homenagem ao Dia dos Pais Em homenagem ao Dia dos Pais, o sertanejo Chitãozinho gravou dueto especial ao lado do filho Enrico. A versão escolhida foi “She ‘s Not Cryin’ Anymore”, música sucesso nas vozes de Billy Ray Cyrus e Chitãozinho e Xororó. “É uma música que o Enrico já cantou no nosso show, no qual ele gosta muito, sendo uma boa oportunidade para encontrarmos no estúdio para homenagear os pais e me homenagear também”, afirmou Chitãozinho.

Ex de Nicole Bahls ainda circula usando aliança de casamento

Ninguém entendeu nada! Neste fim de semana, Marcelo Bimbi deixou os seguidores com a pulga atrás da orelha ao surgir nas redes sociais usando a aliança de casamento com Nicole Bahls.

O ex-marido da modelo gravou Stories e todos perceberam o anel em seu dedo mesmo duas semanas após o fim do relacionamento.

Apesar de Nicole dizer que tem certeza da traição, Bimbi tem dado entrevistas dizendo que não houve nenhuma “pulada de cerca”.

Ao Extra, ele disse: “Ela terminou. Por mim, nunca teria terminado. A mulher mais incrível que já conheci. Nunca irei tirar essa aliança. Nunca tive outra.”

Nicole Bahls e Marcelo Bimbi pegaram muita gente de surpresa no último dia 25 de julho, após revelarem o fim do casamento de três anos. Porém, de acordo com uma fonte do jornal Extra, Nicole sabia “onde estava se metendo”. Na época que o romance era apenas um namoro, uma pessoa chegou a alertar Nicole sobre o comportamento de Marcelo. “Ele tentou várias vezes ficar com a irmã de um conhecido dos dois. A mulher contou tudo, mas mesmo assim ela quis casar”, disse.

Glória Menezes pode receber alta e Tarcísio segue intubado

Internada para tratar da Covid-19, Glória Menezes, de 86 anos, está evoluindo muito bem ao tratamento contra a doença, segundo afirmam os médicos do hospital Albert Einsten, em São Paulo, onde ela deu entrada desde que testou positivo.

Segundo um dos assessores da atriz, Glória já está perto de receber alta. A artista não está mais sedada e já conversa com a família num dos quartos do centro médico.

Tarcísio Meira, que contraiu a doença junto com a mulher, segue intubado na Unidade de Terapia Intensiva do mesmo hospital “para um melhor conforto no tratamento”, de acordo com o novo comunicado liberado à imprensa.

De acordo com o assessor do casal, o ator de 85 anos também está evoluindo muito bem, e os médicos estão muito esperançosos. Na manhã deste domingo, 06 de agosto, a equipe que cuida do artista descartou a necessidade de fazer hemodiálise, procedimento utilizado em casos graves da doença.

Ao jornal O Globo, na coluna de Patrícia Kogut, Tarcísio Filho, filho do casal, comentou sobre o estado de saúde dos veteranos atores.

“Dentro do possível, eles estão bem. O pai está estabilizado, está bem. Está respondendo bem. Eu fiquei feliz porque ele está respondendo bem aos procedimentos todos. Foi a notícia que eu tive. E a mãe está bem mesmo, ela está no quarto. Está com uma tossinha. Vai fazer os exames agora para saber se vai diminuir um pouco a infecção. Já tinha diminuído ontem. Eles estão bem”, disse Tarcísio Filho.

Giulia Costa homenageia Marcos Paulo e Otaviano Costa no Dia dos Pais

Neste “Dia dos Pais”, 8 de agosto, Giulia Costa prestou uma linda homenagem a Marcos Paulo e Otaviano Costa, suas duas figuras paternas. A jovem atriz, filha de Flávia Alessandra, relembrou a saudade do pai biológico e demonstrou todo o carinho que sente pelo padrasto dividindo cliques inéditos com ambos os artistas.

“Faz 9 anos que eu não tenho meu pai pra abraçar no Dia dos Pais. Mas a vida sempre foi muito boa comigo, e desde pequena eu ganhei um outro pai, tão presente, carinhoso e paizão quanto o que me deixou cedo demais”, começou ela, no texto publicado na legenda do post.

“Sinto sua falta todos os dias, pai. Eu achava que a saudade melhorava com o tempo, mas que nada, a saudade só aumenta, a gente que acostuma a lidar com ela”, detalhou Giulia. “Tiano, obrigada por sempre ser o paizão que você é, te amo muito”, ela disse, para Otaviano.

Antes de finalizar, Giulia aproveitou para conscientizar. Ela lembrou do papel paterno exercido por muitas mães que, abandonadas por seus parceiros, acabam criando os filhos sem o auxílio de quem mais precisaria.

Dia dos Pais: Luciano Huck celebra com foto especial ao lado dos filhos

Luciano Huck aproveitou o Dia dos Pais para compartilhar, no Instagram, foto belíssima em que aparece ao lado dos três filhos, Joaquim, 16 anos, Benício,13 anos, e Eva, oito anos. Os meninos são frutos do casamento do apresentador com Angélica.

Na legenda, o apresentador escreveu: “Amor maior que eu: Eva, Benício & Joaquim.”

