Gloria Groove vence o Show dos Famosos

A final do Show dos Famosos, no “Domingão com Huck”, rendeu o título de campeã a Gloria Groove, escolhida como a melhor da temporada pelos jurados na noite de domingo, 26 de dezembro, com sua interpretação de Jennifer Lopez. Além do troféu, Groove levou um carro zero quilômetro para casa.

“Não sou o mesmo artista que entrei por aquela porta. Obrigada ao Show dos Famosos por me permitir mostrar que posso ser drag queen, drag king, sou a Gloria, sou o Daniel e posso ser quem eu quiser”, afirmou a cantora.

Na grande final, Wanessa Camargo se transformou na diva pop Britney Spears; Robson Nunes prestou uma homenagem ao cantor Wilson Simonal, e Victor Kley reverenciou a britânica Adele.

Ao longo da disputa, Groove interpretou Luis Miguel, passou por Justin Timberlake, emocionou como Marília Mendonça e fechou com chave de ouro como Jennifer Lopez.

“A ficha ainda não caiu! A minha vitória mostra pra todo mundo que o impossível é só uma questão de perspectiva. Sou o tipo de artista que está sempre amadurecendo e se reinventando. Sinto que o Show dos Famosos é apenas a semente de uma história muito bonita pra mim no campo da música e também da atuação.”

Além de vencer o “Show dos Famosos”, Gloria Groove tem muicolhe os loluros de uma fase ímpar na carreira. A cantora lançou músicas do seu álbum pop “Lady Leste”, como “Bonekinha”, “A Queda” e “Leilão”, foi confirmada no Lollapalooza e no Rock in Rio no próximo ano. Segundo Claudia Raia, jurada da competição do “Domingão com Huck”, Gloria vive o auge.

“Eu acredito sim que estou vivendo um momento de fortes e rápidas transformações em minha carreira. 2021 foi um ano em que amadureci muito como artista e também como pessoa”, analisou a artista.