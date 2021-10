Gabigol e irmã de Neymar reatam namoro ‘ioiô’ em segredo, diz jornal

Parece que o romance entre Rafaella Santos e Gabigol está de pé novamente, mas camuflado. Desta vez a dupla não quer fazer alarde ou assumir publicamente o relacionamento, que já dura seis anos entre as diversas idas e vindas. Porém, segundo jornal Extra, o motivo para tanto segredo tem a ver com Neymar Pai.

Apesar de ter zerado qualquer desavença com Neymar Jr., o craque do Flamengo enfrenta uma barreira maior com o sogro devido a possíveis “escapadas” que ele dava enquanto vivia o namoro com Rafaella.

“Por mais que o pai dela fosse contra o namoro, ele sabe que os dois se gostam e está acreditando que o Gabriel está mais sossegado. Os dois já se encontraram e, por ela, estão mantendo a linha”, contou um amigo do jogador ao site.

Há dois anos, aproximadamente, Neymar Pai e Gabigol se desentenderam durante uma festa, o que deixou a relação entre eles ainda mais estremecida. Depois rolou uma discussão em Barra Grande, na Bahia, durante o réveillon de 2020. Na época, Neymar fez um festão, Gabigol não foi chamado. Em outro evento, Rafaella ficou de um lado e a estrela do Flamengo de outro. Logo depois anunciaram o término.

Contudo, os pombinhos resolveram dar mais uma chance e tem mantido a cortina fechada com sucesso, despistando qualquer “prova”. “Antigamente, eles iam a um restaurante ou outro, mas sempre vazava alguma coisa”, disse outra fonte, ligada ao mundo do futebol. “Ele está dedicado a fazer o namoro dar certo. Nem tem ido para a noitada. No máximo, uma resenha aqui e ali. Mas agora não é hora de mudar o foco para a vida pessoal dele.”

Bom, será que eles vão querer tornar essa volta pública em breve?