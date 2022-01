A dupla Fabíola Reipert e Renato Lombardi, integrantes do “Balanço Geral SP”, da Record TV, testaram positivo para a COVID-19 depois de passarem o Ano Novo juntos. Nesta segunda-feira, 3 de janeiro, ambos já não estavam presentes no programa jornalístico, sendo Mabell Reipert, irmã de Fabíola, a substituta no quadro “Hora da Venenosa”.

Enquanto isso, Diogenes Lucas entrou para repercutir os assuntos policiais no telejornal, ocupando o espaço de Lombardi.