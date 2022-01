Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, recebe 53 multas de trânsito e ironiza fato nas redes sociais

Na primeira semana do ano, a viúva do MC Kevin, Deolane Bezerra, começou o ano com o pé esquerdo. Logo pela manhã desta quinta-feira (6), ela contou nas redes sociais que recebe 53 multas de trânsito.

Em um post no Instagram, ela mostra as diversas multas. “Gente do céu! Aê, Jader! Vai ser descontado! Tem quantas multas aqui? 50? Meu Deus!”, falou, se referindo ao segurança dela. Logo em seguida, ela confirmou que são 53 multas. “Tá felizinho, Jader? Tudo no seu nome. Eu te avisei, tá? Só para começar o ano bem com 53 [multas]”, ironizou.