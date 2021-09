Cleo surge só de calcinha e ganha mensagem inusitada do marido

Uau! Cleo ousou ao posar só de calcinha, nas redes sociais. A atriz e cantora compartilhou clique em que apareceu de costas, exibindo suas tatuagens.

Na legenda, ela não deixou nenhuma mensagem.

Mas não demorou muito para fãs e até famosos deixarem mensagens para a estrela.

Até o maridão de Cleo, Leandro D´Lucca escreveu: “Que isso mamãe!”

Gizelly Bicalho, Valesca Popozuda, Monique Evans, Ariadna, entre outros deixaram elogios para Cleo.

Cleo chamou a atenção de seus seguidores do Instagram, no início do mês de setembro, depois de publicar fotos calientes de sua lua de mel com o maridão, Leandro D´Lucca, em Fernando de Noronha.

Em um dos cliques, a atriz e cantora apareceu recebendo uma apalpada no bumbum de Leandro. Na imagem, eles apareceram curtindo a beleza paradisíaca do arquipélago.

Na legenda das fotos, Cleo escreveu: “Esses dias aí”.