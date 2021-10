Bruna Marquezine revela que tem guarda compartilhada de gata com Enzo

O namoro de Bruna Marquezine e Enzo Celulari chegou ao fim, mas o ex-casal mantém uma boa relação. Inclusive porque precisam se ver regularmente em virtude de uma guarda compartilhada. Não, caro leitor, eles não tiveram filhos. Mas adotaram uma gata. Mia Marquezine Celulari se tonou a bebê do casal em abril deste ano.

Na quinta-feira, 14 de outubro, Bruna falou sobre o assunto ao comentar um post de Lissio Fiod, um dos participantes do reality show “Casamento às Cegas”. Ele disse na postagem que tem guarda-compartilhada do cachorro com a ex, Luana Braga, com quem, no programa, aparece ainda noivo.

“Guarda compartilhada de pet, Lissio? Sei”, escreveu a atriz. “Eu não tenho moral pra falar nada não.

O pai da minha gata visita ela mensalmente e eu acho ruim quando não vem. Ameaço logo uma alienação parental”, brincou ela.

Bruna e Enzo terminaram o namoro em julho, mas seguem amigos. Tanto a atriz quanto o empresário não assumiam nenhum outro relacionamento desde então.