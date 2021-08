Após Marcos Mion, Sabrina Sato vê contrato com a Record chegar ao fim e confirma desfecho na Globo: “2022”

Sabrina Sato tem garantia no grupo do bispo Edir Macedo somente até o próximo ano.

Sendo uma das maiores figuras mais importantes do canal, Sabrina Sato poderá deixar a Record em 2022. O motivo? O contrato dela chegará ao fim no ano que vem.

A última vez que ela renovou o documento foi em 2019 – quando já existiam rumores de uma possível demissão. Depois que seu programa foi cancelado aos sábados, ela passou por outras várias atrações.

Dentre elas, o Domingo Show, o Made In Japão, o Game dos Clones, o Dancing Brasil e o atual reality show, a Ilha. Mas, nenhum deles surpreendeu tanto em audiência, apesar do enorme público e do apelo publicitário que a famosa atrai.

Por causa disso, ainda não se sabe se Sabrina Sato irá renovar seu contrato com a emissora novamente. Ela, inclusive, já até tem feito alguns projetos paralelos ao atual trabalho e chegou a gravar algumas séries com a Netflix.

Assim como Marcos Mion, a musa sempre foi sondada por outros canais rivais. Porém, apesar das propostas tentadoras, escolheu permanecer seguir com a Record, onde está desde 2013, quando deixou o Pânico na Band.

Apresentadora já recebeu convite da Globo Aliás, na época do Pânico, que ainda estava em seu primeiro formato na RedeTV!, Sabrina Sato recebeu uma proposta quase que irrecusável da emissora dos Marinho. Mas, naquela ocasião, decidiu não aceitar o convite.

Ela interpretaria Tina na novela Da Cor do Pecado, que está sendo reprisada no Viva, mas acabou sendo substituída por Karina Bacch. “Eu já estava no Pânico e tinha certeza iria dar certo. Beijo [técnico] eu queria dar, mas não queria fazer a novela por causa do programa”.