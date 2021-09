Aparência assustadora de peões choca o público de A Fazenda 13

Foi dada a largada da 13ª temporada de A Fazenda na noite desta terça-feira (14), que logo nos primeiros minutos no ar alcançou várias posições de destaque no trending topics do Twitter Brasil. Mas não foi somente a dinâmica do jogo, a desenvoltura elogiável de Adriane Galisteu e o interesse pelos novos peões que rendeu assunto nas redes sociais.