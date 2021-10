Adele lança primeira música de seu próximo álbum, 30

O tão esperado momento chegou! Os fãs de Adele já podem comemorar a estreia do primeiro single do próximo álbum da cantora. “Easy On Me” chegou às redes sociais na noite desta quinta-feira, 14 de outubro. A música segue a mesma identidade visual de seus álbuns anteriores. O excesso de piano na composição e o clipe em preto e branco com fotografia vintage são marcos da artista.

A canção faz parte de 30, o quarto álbum em estúdio da britânica. Assim como 19, 21 e 25, as canções deste projeto fazem referência à idade que ela tinha quando compôs as músicas. Recentemente, ela escreveu uma carta aberta aos fãs, na qual falava a respeito do novo trabalho.

“Eu certamente não estava nem perto de onde esperava estar quando comecei, quase três anos atrás. Muito pelo contrário, na verdade. Confio na rotina e na consistência para me sentir segura. Sempre confiei. E, no entanto, lá estava eu conscientemente – até de bom grado, me jogando em um labirinto de confusão absoluta e turbulência interior”, declarou.

Além disso, também afirmou que auto-aprendizado é um marco do caminho pelo qual passou na produção de “30”. De acordo com ela, foi preciso desmontar várias camadas dentro de si para poder encontrar uma evolução.

“Aprendi muitas verdades sobre mim mesma ao longo do caminho. Eu derrubei muitas camadas, mas também me envolvi em novas. Descobri mentalidades genuinamente úteis e saudáveis para lidar e sinto que finalmente encontrei meu feeling de novo. Eu diria que nunca me senti mais em paz em minha vida.”, continuou.