A Fazenda 13: Erika é a Fazendeira. Nego do Borel, Liziane e Solange estão na Roça

Na noite desta quarta-feira, 22 de setembro, aconteceu a segunda Prova do Fazendeiro, ou melhor, da Fazendeira. Erika, Liziane e Solange foram escolhidas na votação de terça-feira, 21 de setembro, e disputaram para ver quem ganharia o chapéu e quem iria inaugurar a Roça desta edição.

Adriane Galisteu recebeu as peoas no campo de provas e explicou a prova: Cada peoa deveria jogar uma bolinha em uma mesa com pregos e, enquanto a bolinha percorria o caminho, elas deveriam encher de areia as letras da palavra FAZENDEIRO. Caso a bolinha chegasse até o final, a bolinha cairia em uma canaleta e a competidora deveria aguardar até ela chegar ao final do percurso para pegar a bolinha novamente, como uma punição.

No meio da disputa, Solange jogou sua bolinha com muita força e caiu para fora da mesa. Ela perdeu um tempinho até encontrá-la novamente. Um pouco depois aconteceu novamente e, desta vez ela não encontrou, se desesperou e praticamente desistiu da disputa.

Liziane e Erika seguiram em uma disputa apertada, mas a loira conseguiu completar a atividade primeiro. Após bater o sino, a apresentadora pediu para que ela colocasse mais canecas de areia em uma letra. Depois ela explicou que Erika havia pegado a bolinha antes de terminar o percurso na canaleta e, colocou areia de forma irregular. E, mesmo cumprindo a punição, ela ganhou a prova e é a Fazendeira da Semana.

Com isso, Nego do Borel, Liziane Gutierrez e Solange Gomes disputam a primeira Roça da edição. Um deles deixa o jogo nesta quinta-feira, 23 de setembro.