Rodrigo Mussi está progredindo, mas tem lesões na coluna; quadro segue delicado

São Paulo – Folhapress

Irmão de Rodrigo Mussi, 36, Diogo tem sido o responsável por passar as atualizações sobre o estado de saúde do ex-BBB. Em suas redes sociais, na tarde deste sábado (2), disse que o irmão continua progredindo.

“O Rodrigo segue estável, progredindo em recuperação. Ainda sedado, sendo que o processo de extubação é lento mesmo e as próximas horas são delicadas. Estamos otimistas com muita fé que ele vai se recuperar”, postou o advogado.

Mais cedo, ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, Diogo confirmou que Rodrigo tem algumas lesões na coluna. Porém, não será necessário interferência cirúrgica.

Na manhã desde sábado, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) divulgou uma nova imagem de como ficou o carro de aplicativo em que estava Mussi no dia do acidente na Marginal Pinheiros.

Na imagem, por outro ângulo, é possível ver o grande estrago que a batida em um caminhão causou. Com o impacto, Mussi foi jogado para frente, pois não usava cinto de segurança. Ele havia assistido no estádio do Morumbi o jogo entre São Paulo e Palmeiras horas antes e seguia rumo à Consolação.

Mussi continua continua internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Segundo seu irmão, as duas cirurgias as quais ele foi submetido foram bem-sucedidas. “Vamos continuar nessa corrente positiva”, afirmou Diogo Mussi, na manhã desta sexta-feira (1º) em suas redes sociais.

Rodrigo, que foi o segundo eliminado do Big Brother Brasil 22 (Globo), sofreu um acidente de carro na madrugada de quinta-feira (30), na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Ele estava em um carro de aplicativo que atingiu a traseira de um caminhão.

De acordo com sua assessoria, Mussi sofreu traumatismo craniano, além de outras fraturas pelo corpo. Na noite de quinta, a família afirmou, por meio das redes sociais do ex-BBB, que ele passou por cirurgia na cabeça e em uma das pernas. Ele estava sedado e deveria ficar em observação pelas próximas 48 horas.

A família dele demorou muitas horas até descobrir que ele havia sofrido um acidente. Em entrevista aos repórteres na frente do Hospital das Clínicas e que foi exibida no programa A Tarde É Sua (RedeTV!), o irmão, Diogo, deu mais detalhes de como ficou sabendo do ocorrido.

“Ele chegou [ao hospital] sem documento como um desconhecido. Quando soubemos no início da noite [de quinta, 31] ele já havia chegado desde as 4h”, falou Diogo.

Com informações da Folhapress.