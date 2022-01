Felipe Neto, que luta contra depressão, mostra ‘agonia’ de ida ao supermercado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O empresário e youtuber Felipe Neto, 33, vencedor do Prêmio F5, compartilhou na quinta (19) nos stories do Instagram um vídeo mostrando como é difícil para ele sair de casa e ir até mesmo ao supermercado. Antes disso, ele desistiu de uma viagem assim que chegou ao aeroporto após começar a sentir pânico, doença que já o acomete há alguns anos.

Antes de ir ao supermercado, Neto diz que é um passo de cada vez e brinca bem-humorado que virou um evento: “Que coisa de burguês safado, né? ‘Vou ao mercado’, é um evento”, diz. Em seguida, ele aparece dentro de um carro com amigos e publica uma foto ao volante com a legenda: “Bizarro, já começa a dar uma agonia”.

Neto descreve a sensação entrando no supermercado e diz que é muito esquisito. “Eu queria poder explicar, mas é muito difícil”. “Está cheio, aqui. Dá uma sensação muito esquisita de falta de ar e pressão no peito, mas estou conseguindo ficar de boa. Estou com as pessoas aqui, e aí dá para suportar”, explica.

O youtuber aparece em outro vídeo dentro do carro dizendo que a energia foi para o pé, mas que conseguiu escolher o que queria no supermercado. “Deu para suportar, mas é difícil. E a máscara não ajuda, também”.

Ele explica que é 100% a favor do uso de máscaras e que vai usar sempre mesmo sendo complicado para ele que tem ansiedade. “Mesmo assim, sempre vou defender o uso de máscara obrigatório em lugar fechado com certeza absoluta, mas a sensação de falta de ar é complicada na ansiedade”.

O youtuber mostra outro vídeo em casa e diz que a sensação é como se estivesse sem energia após voltar do supermercado. “É como se minhas energias e força vital tivessem sido sugadas de mim, preciso ficar quietinho e ver se voltam”.

Desde o Natal que Felipe parece não estar bem. Ele afirmou na madrugada de 27 de dezembro que precisava de um tempo, sem explicar qual era o problema que enfrentava no momento. “Preciso que todo mundo respeite e se afaste”, disse. Ele pediu aos fãs que não acreditassem em teorias e afirmou que “as coisas vão se ajustar”.

Um dia antes, o youtuber assustou os seguidores ao pedir perdão, afirmar que um dia tudo ficaria bem e em seguida sumir por algumas horas das redes sociais, onde faz postagens frequentes e interage com o público.

Depois, ele anunciou o término da relação com a influenciadora Bruna Gomes. Mas o que chamou a atenção dos internautas é que o influenciador digital terminou o relacionamento com Bruna pelo telefone no Natal.

No primeiro dia do ano, Felipe Neto desabafou nas redes sociais sobre a luta contra a depressão e falou que sentia estar “no fundo do poço”. Ele publicou um texto dizendo que amigos estavam se revezando 24 horas por dia na casa dele para não ficar sozinho.

“Lembra que eu sempre falei que minhas amizades nunca foram pautadas por influência, poder e dinheiro? Pois é… Esse é o valor de um real amigo. Ele larga tudo, ele abdica o Revéillon com a família para poder te manter em pé”, disse o youtuber.

No texto, Neto falou que a família o tem fortalecido na luta contra a depressão e que as mensagens de apoio que tem recebido dos seguidores eram “surreais” e” indescritíveis”. “Minha mãe está sofrendo para cacete, mas é minha rocha. Ontem veio me trazer pavê e mousse. São as pequenas coisas, são os detalhes.”