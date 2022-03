Anitta e Bruna Marquezine celebram amizade verdadeira: “Agora quero só você”

A cantora Anitta, 28, e a atriz Bruna Marquezine, 26, parecem que agora são melhores amigas. Ambas se encontraram em Paris durante desfiles de moda e celebraram em imagens a parceria. As duas já se viram envolvidas em possíveis rixas no passado, mas deixaram isso para trás.

“Demorei muito para te encontrar, agora eu quero só você”, dizia trecho de música de Fábio Jr. para embalar a foto das duas publicada pela cantora.

Desde 2019, quando Anitta, 28, e Neymar, 30, teriam ficado em uma festa que existem boatos de uma suposta briga entre a cantora e Bruna Marquezine, a ex-namorada do jogador. Porém, se de fato essa relação entre elas era estremecida, tudo pode ter ido por água abaixo.

Bruna e Anitta também já haviam sido flagradas batendo um papo e se abraçando após um show da cantora carioca em janeiro.

No Carnaval de 2019, Neymar e Anitta foram flagrados em vídeo se beijando em um camarote na Sapucaí, no Rio. Em uma entrevista, o jornalista da biografia “Furacão Anitta”, Leo Dias já tinha dito que eles começaram a ficar em 2015.

O jornalista falou também que Bruna Marquezine deveria comprar o livro, “porque ela é muito citada”. E declarou também o motivo de não gostar da atriz. “Não gosto de quem não respeita a imprensa. Não falo isso em relação a mim só não, eu falo em relação a toda imprensa, a opinião não é só minha”, disse.

A polêmica em torno do beijo entre Neymar e Anitta aconteceu após Marquezine desativar sua conta no Instagram enquanto curtia o Carnaval no mesmo camarote que os dois, no dia 4 de março daquele ano. Pouco antes, ela curtiu uma publicação que insinuava haver um romance entre os dois e deixou de seguir a cantora.

Anitta já havia falado que não era amiga de Marquezine e nunca foi a um camarote para provocar ninguém. “Não vem me meter na briga dos outros. Eu sou paz, amor, trabalho e, às vezes, diversão. Fui me divertir, sair, beber. Não desrespeitei ninguém, detesto desrespeito. E não fiz nada de errado nem comigo nem com ninguém”, afirmou.

A desavença entre Anitta e Bruna Marquezine, porém, pode ter começado bem antes, quando uma banda estrangeira de música pop veio ao Brasil e o vocalista do grupo teria ficado com a cantora. Essa foi mais uma informação divulgada por Leo Dias na biografia não autorizada. Segundo ele, Bruna teria flertado com o músico, o que levou a cantora a contar a situação para o jogador do PSG (Paris Saint-Germain).

“A Anitta ficou com o vocalista do grupo e a Bruna ficou flertando com o rapaz. Ela (Bruna) não ficou com ele, ok?”, disse o jornalista. “Ela [Bruna] estava namorando o Neymar e a Anitta foi lá e contou para ele. Dedurou!”, complementou Dias em entrevista à apresentadora Daniela Albuquerque no programa Sensacional, da RedeTV!.

Em entrevista, o biógrafo de Anitta também disse que a cantora e Neymar mantinham uma amizade colorida há muito tempo. “Ela é muito amiga dele e, mesmo transando, sempre foi”, disparou questionando em seguida: “Amigos transam, não?”.

(Folhapress)