FAKE OU FATO: Depois de comer 15 pratos, homem é “expulso” de restaurante

Nenhum restaurante de rodízio, ainda mais a R$ 19,90, espera alguém que dê um prejuízo comendo 15 pratos recheados de massa da culinária italiana. O rodízio de massas em São Paulo se deu mal e não deu conta da fome do pintor João Carlos. Entre a indignação e o bom-humor, ele revelou a façanha em seu perfil no instagram que terminou na expulsão dele do restaurante sem necessidade de pagar a conta. VEJA AQUI!

Era tudo uma brincadeira do falso guloso, mas o vídeo rendeu nas redes sociais e no mesmo dia da publicação passava de 16 mil visualizações. Neste sábado (17), já beirava os 95 mil. Parece que foram 52 pedaços recordes de pizza.

“Os caras mandaram eu parar, não querem me servir mais, não, pessoal. Falaram que devolvem meu dinheiro para eu me retirar do estabelecimento. Estou fazendo esse vídeo aqui para vocês verem que isso não se faz, eu estou pagando. Me botaram para correr. O cara falou que não vai me servir mais, não. Só porque comi 14 pratos, com esse 15, e os caras mandaram me retirar do rodízio”, relatou enquanto mostrava o “feito”.