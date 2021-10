Worlds 2021: RED Canids estreia com vitória para o Brasil no mundial de LOL

A RED Canids estreou com vitória no Worlds 2021! A equipe jogou contra a Infinity, do LLA, e mesmo após um começo ruim, conseguiu se recuperar e venceu a partida. O próximo jogo dos brasileiros será contra a LNG, na próxima quarta-feira (6).

O jogo começou um pouco parado, mas aos 9 minutos a Infinity conseguiu uma boa vantagem após luta na rota do meio. A equipe garantiu dois abates nas mãos do WhiteLotus e seu Lucian, que pouco a pouco foi ficando muito forte.