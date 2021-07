O lateral Matías Vinã pode estar de saída do Palmeiras. Segundo o jornal A Bola, o Nacional-URU, que possui 42,7% dos direitos econômicos do atleta, poderia abdicar de receber o valor que tem direito em uma possível negociação com o Porto, o que facilitaria sua transferência.

Os uruguaios entendem que uma futura negociação de Vinã pode trazer lucros maiores para o clube e que o lateral “vai fazer força” para que o Palmeiras aceite a proposta. O veículo acrescentou que Fernando Neira, agente do jogador, já entrou em contato com a equipe portuguesa para tratar da contratação. O Porto pode pagar cerca de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 75 milhões) pelos direitos econômicos do atleta que o Palmeiras possui, enquanto o Nacional mantém sua atual porcentagem. (Com informações Gazeta Esportiva)