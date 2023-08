Vasco bate Grêmio com gol de estreante e volta a vencer após quatro jogos

O Vascou reencontrou o caminho do gol e venceu o Grêmio por 1 a 0 com gol de estreante neste domingo (6) em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão.

O estreante Vegetti marcou o único gol do jogo. O tento foi marcado aos 34 minutos do segundo tempo.

Com 12 pontos, a vitória tira o Vasco da lanterna momentaneamente e coloca o América-MG na última posição. A situação pode mudar até o fim da rodada, já que a equipe mineira ainda enfrenta o Bahia. O Grêmio permanece na 4ª posição, com 31.

O Vasco volta a vencer após quatro jogos. A última vitória da equipe foi na 12ª rodada diante do Cuiabá por 1 a 0.

O Trem Bala da Colina volta a campo no dia 14, contra o Bragantino, pelo Brasileirão. Pelo mesmo torneio o Grêmio encara o Fluminense no dia 13.

A partida foi a última com os portões fechados no São Januário. A equipe foi punida em quatro jogos devido a confusão na partida contra o Goiás, em junho, que teve objetos arremessados no gramado.

Como foi o jogo

Os primeiros 45 minutos foram bem estudados no estádio São Januário e com chances para os dois lados, mas com pouquíssimas oportunidades claras.

Para o lado do Vasco, Pec teve maior liberdade no lado esquerdo e Ferreira jogou mais isolado, pegando o setor defensivo rival de surpresa nos primeiros 10 minutos em algumas oportunidades pouco aproveitadas.O G

rêmio aproveitou os lados e os erros de passes do Vasco para contra-atacar em diversas oportunidades no lado direito, principalmente com Suárez. O uruguaio teve boa chance aos 11 minutos e aos 43, mas nos dois momentos parou em Léo Jardim.

Assim como no primeiro tempo, o Vasco ditou o ritmo do jogo nos primeiros minutos da segunda etapa, mas logo o Grêmio passou a pressionar com Suárez e Bitello em jogadas pelo lado esquerdo.Próximo aos

minutos finais, Renato Gaúcho chegou a colocar Gustavinho e Mila para dar mais intensidade no meio-campo depois que o Vasco começou a ocupar o espaço com mais facilidade, mas a tática não funcionou e os donos da casa abriram o placar. Vegetti recebeu cruzamento de Pec e mandou de cabeça para abrir o placar no São Januário.

