Vasco anuncia Lisca como novo técnico do time carioca

O Vasco não perdeu tempo. Menos de 24 horas após anunciar a demissão de Marcelo Cabo, o clube anunciou a contratação de Lisca, na manhã desta terça-feira. O contrato do novo comandante vai até dezembro deste ano.

O nome preferido no Vasco para substituir Marcelo Cabo era justamente o de Lisca. O treinador de 48 anos foi alvo da diretoria cruz-maltina no início do ano, mas o compromisso com o América-MG – o seu último clube – ainda estava vigente. Ele também tinha uma proposta do Botafogo em mãos e aguardava a definição de uma sondagem do exterior, mas optou pela Colina.

Lisca assinou o contrato com o Vasco em Porto Alegre, sua terral natal, ao lado do diretor executivo do clube, Alexandre Pássaro. O técnico inicia o seu trabalho nesta sexta-feira. Acesse também: Palmeiras vende a parte de Viña para a Roma, da Itália

(Com informações Lance!)