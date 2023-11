União ABC e Ivinhema conhece os seus adversários na Copinha

Na tarde de ontem (22), os times do União ABC e o Ivinhema conheceram seus adversários na Copa São de Futebol Júnior (Copinha). A principal competição de base do mundo reunirá 128 times e tem início no dia 2 de janeiro até o dia 25, que é a grande final.

Conforme o regulamento da competição, os clubes ficarão espalhados por 32 sedes, classificando os dois melhores de cada grupo para as fases eliminatórias.

O Ivinhema ficou no grupo 15, e deve enfrentar o vice-campeão da edição de 2023, o América (MG).

Acompanhe abaixo como ficou a chave.

Grupo 15

Comercial de Tietê (SP)

América (MG)

Capital (DF)

Ivinhema (MS).

Já o União ABC, foi sorteado no grupo 24 e deve enfrentar novamente o Palmeiras, que nas últimas edições revelou jogadores que hoje vem se destacando na equipe principal.

Grupo 24

Palmeiras (SP)

Oeste (SP)

Queimadense (PB)

União ABC (MS).

Na edição deste ano, quanto o União ABC e o Comercial, foram eliminados na primeira fase.

Acompanhe abaixo os jogos das equipes de Mato Grosso do Sul, na Copinha.

