Tite convoca seleção brasileira com jogadores ingleses de volta

O técnico Tite convocou, na manhã de hoje, a seleção brasileira para os três jogos de outubro das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Os destaques ficam para as presenças dos jogadores que atuam no futebol inglês, novamente relacionados.

O Brasil lidera a tabela do torneio e, praticamente garantido no Mundial, tem 100% de aproveitamento: em oito jogos, foram oito vitórias, o que totaliza 24 pontos. A Argentina é a 2ª colocada, com 18 pontos nos mesmos oito confrontos.

As próximas partidas do Brasil acontecem contra Venezuela (dia 7, fora), Colômbia (dia 10, fora) e Uruguai (dia 14, na Arena Amazônia).

lista de convocados

Goleiros: Alisson, Ederson e Weverton

Laterais: Danilo, Emerson, Alex Sandro e Guilherme Arana

Zagueiros: Eder Militão, Lucas Veríssimo, Marquinhos e Thiago Silva

Meio-campistas: Casemiro, Edenílson, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred, Gerson, Lucas Paquetá

Atacantes: Antony, Gabigol, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha e Vinicius Júnior

(Com informações Uol Esportes)