Ronaldinho Gaúcho anuncia Copa R10 com R$ 80 mil em premiação

O astro do futebol e dos memes de rolês aleatórios, Ronaldinho Gaúcho, anunciou a Copa R10 de Free Fire mobile, com premiação de R$ 80 mil, além de um iPhone 11 para o MVP do torneio, que também irá gravar um clipe da Tropa do Bruxo junto com a estrela.

O campeonato está marcado para começar no dia 15 de agosto e já está com as inscrições abertas, com o custo de R$50 por time. A Copa R10 será dividida em oito rodadas, com os times disputando duas quedas da primeira até a quinta rodada, onde os seis melhores vão avançar para a próxima fase.

Nas oitavas e quartas de final os confrontos serão de três quedas, com seis times se classificando. E na semifinal, as quedas sobem para quatro, e a final acontece no dia 26 de agosto, com seis quedas.

Esta não é a primeira vez do atleta no Frifas. Vale lembrar quem em abril deste ano, Ronaldinho já havia feito uma ação beneficente de Free Fire como representante da UNICEF.

Free fire

Free Fire é um jogo eletrônico mobile de ação-aventura do gênero battle royale, criado pela desenvolvedora vietnamita 111dots Studio e publicado pela Garena. O jogo obteve um beta aberto em novembro de 2017 e foi lançado oficialmente para Android de iOS em 4 de dezembro de 2017.

(Com informações Uol Start)

