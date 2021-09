Talita encerra jejum de quase dois anos sem título em etapas Open

Sul-mato-grossense iniciou nova parceria com pódio no fim de semana

O começo de sua nova equipe parece promissor. Talita, filiada por Alagoas, estreou dupla com Rebecca (CE), no lugar mais alto do pódio da etapa de abertura do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia. A conquista obtida domingo (26), na EsEFEx (Escola de Educação Física do Exército), no Rio de Janeiro (RJ), encerrou o jejum de título da sul-mato-grossense em etapas nacionais.

Aos 39 anos, a aquidauanense havia ganho uma etapa Open pela última vez em 24 de novembro de 2019, ao lado da também representante cearense Taiana Lima. Na ocasião, a vitória foi sobre a dupla Ângela Lavalle (DF)/Carol Horta (CE), em Ribeirão Preto, interior paulista.

No domingo, a decisão na região da Urca foi contra as cariocas Bárbara Seixas e Carol Solberg – esta última também já atuou ao lado de Talita. A vitória foi por 2 sets 0 (21/18 e 21/15) e, desse modo, a atleta que tem três participações olímpicas no currículo chegou ao seu 44º título em etapas Open. “Fico feliz com o resultado, é uma vida toda dedicada ao esporte. Sempre disse que jogaria enquanto estivesse em alto nível, e a barreira da idade foi quebrada há muito tempo. Eu vivo de desafios, e depois do ciclo do Rio [2016], eu procurei novos desafios”, comentou a sul-mato-grossense, em entrevista à organização após a final.

Depois de participar dos Jogos em Tóquio, a etapa nacional foi a primeira competição oficial de Rebecca. “Acho que a Talita vai me ajudar muito, ela tem três Olimpíadas nas costas, eu fui para minha primeira. Acho que vai dar certo, mas a gente vai pensar numa coisa de cada vez, um dia de cada vez, nos torneios. Tem muita coisa para acontecer ainda”, disse a cearense de 28 anos.

Nesta etapa de abertura, Aninha, que faz dupla com Karol (SE), passou pelo pré- -qualifying e ficou no qualifying, após quatro vitórias e a derrota que a tirou da fase principal. Já Victoria (MS) e Tainá (SE), que na fase de grupos perderam para Talita e Rebecca, foram eliminadas nas quartas de final por Duda (SE) e Agatha (PR), por 2 sets a 0.

Saymon fica em quarto no masculino

Entre os homens, o melhor resultado de Mato Grosso do Sul foi com Saymon. O campo- -grandense e o fluminense Oscar chegaram até as semifinais, em que perderam no tie-break para Evandro (RJ) e Alvaro Filho (PB), por 21×14, 18×21, e 15×9.

Na disputa do terceiro lugar, nova derrota, então para Pedro Solberg e Arthur Lanci (RJ/PR) por 2 sets a 0 (21×14 e 21×15).

Arthur Mariano não foi feliz em sua reestreia com Adrielson e caiu na fase de grupos. Arthur é o dono da última conquista de um representante do Estado no masculino. Ainda ao lado de Guto (RJ), ganharam a etapa de 28 de fevereiro deste ano.

Entre os demais sul-mato- -grossenses, Cadu e Anthony ficaram no qualifying, após uma vitória e uma derrota. Já Miguel, ao lado de Rafael (PB), foram eliminados na mesma fase.

O título da etapa foi para Vitor Felipe e Renato (PB), que viraram o jogo contra Evandro e Álvaro Filho (RJ/ PB) com parciais de 14×21, 21×13 e 15×11.

Depois desta semana, a EsEFEx ainda abrigará outras duas etapas: a segunda (5 a 10 de outubro) e a terceira (19 a 24 de outubro). Itapema (SC) receberá a quarta parada (3 a 7 de novembro), ao passo que a quinta e última etapas serão realizadas entre 1 e 5 de dezembro e local ainda por definir.

(Texto de Luciano Shakihama com CBV)

Confira mais notícias do jornal impresso.