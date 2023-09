Serc/UCDB viaja ao sul do país e encará dois jogos decisivos na Liga Feminina de Futsal

Representando Mato Grosso do Sul, na Liga Feminina de Futsal (LFF), a Serc/UCDB (Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão/Universidade Católica Dom Bosco), enfrenta hoje (1), a equipe da Unidep/Pato Branco (PR), no Ginásio Dolivar Lavarda, no município de Pato Branco (PR).

Logo após este compromisso, a equipe sul-mato-grossense percorrerá 400 quilômetros até Lages (SC), quando enfrenta o Leoas da Serra, neste domingo (3). O jogo está marcado para às 14h, no Ginásio Jones Minosso, com transmissão do BandSports para todo Brasil.

A equipe da Serc/UCDB concluirá a primeira fase da competição no dia 16 de setembro, diante da ADEF/APCEF (DF). A partida está marcada no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco, em Campo Grande, às 16 horas.

O Taboão Magnus (SP) é o líder, com 22 pontos. Seguido por Stein Cascavel/PR (2º – 20 pontos), Barateiro Havan/SC (3º – 17 pontos), Londrina/PR (4º – 17 pontos), Telêmaco Borba/PR (5º – 14 pontos), Female/Unochapecó/SC (6º – 13 pontos), Leoas da Serra/SC (7º – 12 pontos), São José/SP (8º – 11 pontos), ADEF/DF (9º – 7 pontos), Unidep/Pato Branco/PR (10º – 6 pontos), Serc/UCDB/MS (11º – 6 pontos) e Guibon Foods/Cianorte/PR (12º – 5 pontos).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.