Serc/UCDB enfrenta o Taboão Magnus em jogo decisivo pela Liga Feminina de Futsal

A Serc/UCDB volta em quadra neste sábado (14), no jogo de volta pela semifinal da Liga Feminina de Futsal. A equipe sul-mato-grossense enfrenta novamente o Taboão Magnus, no Ginásio Zé do Feijão, em Taboão da Serra (SP). O jogo está marcado para acontecer às 14h (horário de MS).

No jogo de ida, a equipe de MS sofreu uma sonora goleada por 6 a 0. Agora a Serc/UCDB precisa vencer por qualquer placar para garantir a classificação.

Segundo o regulamento da modalidade, no futsal, ao contrário do campo, o saldo de gols não tem peso. Por isso, caso a equipe sul-mato-grossense consiga vencer pelo placar simples, a partida será decidida na prorrogação, o que garante a classificação da equipe paulista. Com isso, o time de Mato Grosso do Sul só garante vaga para a próxima fase, caso vença o jogo em tempo normal.

Na última quinta-feira (12), ambas equipes se enfrentaram pela Copa do Brasil de Futsal. A equipe do Taboão Magnus venceu por 4 a 0 e garantiu a classificação na competição.

