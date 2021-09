Sem Messi, Neymar faz bom jogo e dá assistência na vitória fácil do PSG

Neste sábado (25), o Paris Saint-Germain recebeu o Montpellier pela oitava rodada do Campeonato Francês e o time parisiense conquistou a oitava vitória no torneio. Sem Messi, com lesão no joelho, a equipe da capital venceu por 2 a 0, com gols de Gueye e Draxler.

O brasileiro fez grande partida, cria boas chances e dá bons passes, mas bola insiste em não entrar. Com a vitória, o Paris Saint-Germain chegou aos 24 pontos, com oito vitórias em oito partidas disputadas.

Jogando em casa, o PSG, como era de se esperar, tomou a iniciativa da partida e abriu o placar logo aos 14 minutos. Depois de jogada pela direita, Di María entregou para Gueye na entrada da área, que limpou a marcação e soltou uma bomba sem chances para o goleiro Jonas Omlin, do Montpellier.

No segundo tempo, o PSG criou boas chances, uma delas com Mbappé, que driblou o goleiro, mas bateu para fora, mas não estava conseguindo balançar as redes. Nos minutos finais, Draxler entrou e precisou de apenas um minuto em campo para balançar as redes. Com assistência de Neymar, o alemão definiu a vitória no Parque dos Príncipes.

(Com informações da revista Lance!)