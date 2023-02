São Paulo vence Santos e encerra jejum em clássicos

O São Paulo venceu o Santos por 3 a 1, na noite deste domingo (12), no Morumbi, pela 8ª rodada do Paulistão. Com a vitória, o clube encerrou um jejum em clássicos. Calleri, Galoppo e Luan marcaram para o tricolor, Rwan diminuiu para o peixe, que teve dois jogadores expulsos durante a partida.

O triunfo, alcançado com os gols de Calleri, de cabeça, Galoppo, de pênalti, e Luan, com um chute de fora da área, mantém o Tricolor na liderança do Grupo B do Estadual, com 14 pontos ganhos. Já a situação do Santos é complicada. Atualmente o clube ocupa a última colocação do grupo A, com 9 pontos.

Neste ano, o time de Rogério Ceni empatou com o Palmeiras e perdeu para o Corinthians. A última vitória diante dos grandes rivais do estado havia sido em junho do ano passado, diante do Palmeiras. Eram seis clássicos sem vitórias.

A partida

A forte chuva castigou o gramado do Morumbi. No primeiro tempo, o jogo se desenvolveu com dificuldades, o que dava contornos de tensão, principalmente no campo de defesa, já que a bola poderia ficar presa em uma das várias poças de água que haviam no gramado.

O tricolor paulista foi o time que que se adaptou melhor às condições. A aposta foram os cruzamentos para o atacante Calleri, que voltou após dois jogos fora em função de um problema no tornozelo direito. E, em duas jogadas de bola parada, o São Paulo encurralou o rival.

Na primeira, o time abriu o placar aos 15, após falta cobrada por Wellington Rato. O goleiro João Paulo saiu mal, os zagueiros não subiram. Com isso, Calleri marcou seu primeiro gol na temporada 2023.

Já na segunda, após escanteio batido por Wellington Rato, Galoppo cabeceou e Lucas Pires, em cima da linha desviou com o braço. Pênalti para o tricolor e expulsão para o jogador santista. Na cobrança, Galoppo ampliou o placar e fez seu quinto gol na temporada. Mesmo sem ser titular, ele é o artilheiro do time no ano.

O ímpeto santista para diminuir o placar sofreu um baque no início do segundo tempo com a expulsão de João Lucas por falta em Calleri. O Santos ficou com nove jogadores. Com esse cenário, a alternativa foi apenas se defender e especular um ou outro contra-ataque.

O São Paulo “tirou o pé” com o a vitória garantida e não teve criatividade para furar o bloqueio. A exceção foi uma jogada individual, um belo chute de fora da área, no qual o volante Luan ampliou o placar. Já nos últimos minutos da partida, o goleiro Rafael cometeu pênalti em Kwan. O mesmo bateu e converteu. São Paulo 3 x 1 Santos.

