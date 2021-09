São Paulo rescinde com Daniel Alves e parcela dívida

O São Paulo chegou a um acordo na útima quarta-feira (16) e rescindiu o contrato do lateral-direito Daniel Alves. As conversas já estavam bastante adiantadas, pois havia um acordo apalavrado entre as partes e agora o Tricolor paulista vai pagar cerca de R$ 18 milhões que deve ao jogador a partir do ano que vem de maneira parcelada em cinco anos.

O lateral-direito da seleção brasileira está livre no mercado e pode se transferir e atuar por outra equipe neste Brasileirão, já que fez apenas seis jogos com a camisa do Tricolor paulista no torneio, número limite para trocar de clube.

Segundo nota publicada pelo São Paulo, Após diversos episódios que geraram desgaste entre as partes, a ruptura definitiva na relação ocorreu na última semana, quando Daniel Alves decidiu não se reapresentar ao São Paulo após período com a seleção brasileira e irritou o clube ao “mandar recado” via seu estafe de que não jogaria mais enquanto houvesse dívida do clube com ele.

O Tricolor paulista foi avisado da ausência do lateral na noite anterior à reapresentação e ficou horas em reunião para decidir o próximo passo. Uma nova conversa na manhã seguinte selou o fim da relação e resultou no pronunciamento oficial da direção para esclarecer que Daniel Alves não jogaria mais pelo São Paulo e já não estava mais disponível para o técnico Hernán Crespo.

A dívida do São Paulo com o atleta está na casa dos R$ 18 milhões. O Tricolor tentou por diversas vezes negociar uma forma de pagar o montante devido ao lateral sem que houvesse rompimento da relação, mas não houve acordo.

A ideia do São Paulo era parcelar a dívida e pagar os valores a partir do ano que vem, diante da situação financeira delicada vivida pelo clube no momento. Acesse também: São Paulo não pensa em substituto para Volpi após eliminação

(Com informações Uol Esportes)