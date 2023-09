São Paulo perde para LDU nos pênaltis e cai na sul-americana

Diante de um Morumbi com mais de 50 mil torcedores, o São Paulo até tirou a desvantagem do jogo de ida sobre a LDU ao vencer os equatorianos por 1 a 0, mas perdeu nos pênaltis e acabou eliminado da Sul-Americana nas quartas de final, nesta quinta-feira (31).

Arboleda fez o único gol da partida e levou a disputa às penalidades, mas James Rodríguez isolou, e os visitantes foram mais eficientes nas cobranças. Com o resultado, a equipe de Luis Zubeldía tem pela frente o Defensa y Justicia antes de uma possível final -os argentinos eliminaram o Botafogo na quarta (30). Corinthians e Fortaleza formam o outro lado da chave.

O São Paulo de Dorival Júnior, por outro lado, volta seu foco para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil: no torneio de pontos corridos, o time está na 11ª posição, enquanto no mata-mata, fará a final contra o Flamengo em setembro.

A eliminação também deixa os paulistas sem US$ 800 mil (cerca de R$ 3,9 milhões), valor dado aos semifinalistas da Sul-Americana.

Como foi o jogo

O São Paulo iniciou o duelo neutralizado pelos equatorianos e, mesmo conseguindo melhorar a partir dos 20 minutos, não transformou oportunidades em gols. Calleri e Luciano tiveram as melhores chances, mas pecaram no capricho na hora da finalização. Lucas, por outro lado, se sobressaiu diante da marcação visitante e comandou as principais ações ofensivas até o intervalo.

O 2° tempo começou praticamente com 11 contra 10, já que Alvarado acertou o tornozelo de Alisson e foi expulso. Com a vantagem numérica, os mandantes pressionaram em meio à cera da LDU -e foi justamente um equatoriano a marcar: Arboleda, já na casa dos 30 minutos, abriu o placar em escanteio e levou a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, James Rodríguez desperdiçou o único dos dez chutes e frustrou os torcedores no Morumbi. Com o resultado, o São Paulo esta fora da competição e agora foca suas atenções ao Campeonato Brasileiro e a grande final da Copa do Brasil.

