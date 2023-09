Santos acerta a contratação do atacante Alfredo Morelos

O Santos acertou a contratação do atacante colombiano Alfredo Morelos, de 27 anos. O peixe tem acerto verbal com Morelos, agora aguarda o jogador para exames. Se aprovado, o contrato até 2025 será assinado.

Alfredo Morelos estava livre no mercado após o fim do contrato com o Rangers (ESC). Ele esteve perto de reforçar o Fenerbahçe, mas o clube turco não conseguiu abrir vaga de estrangeiro.

O Peixe, então, retomou as conversas por Morelos. O UOL publicou no dia 15 de agosto que o Santos tentava um acordo, mas temia a concorrência árabe.

Alfredo Morelos pode atuar como centroavante ou ponta. O Santos acredita que ele é um jogador capaz de desequilibrar no futebol brasileiro.

O Peixe trouxe outros oito reforços para o segundo semestre: o zagueiro João Basso, o lateral-direito Júnior Caiçara, o lateral-esquerdo Dodô, os meio-campistas Tomás Rincón, Jean Lucas e Nonato e os atacantes Julio Furch e Maximiliano Silvera.

Com informações da Folhapress, por LUCAS MUSETTI PERAZOLLI E GABRIELA BRINO