Saiba onde assistir futebol nesta quarta. O futebol ao vivo nesta quarta (27), passa por diversas horas e canais. Em primeiro lugar, o Brasileirão Série B. Este é um jogo atrasado ainda pela quinta rodada. É Avaí x Remo – às 19h -Premiere.

Já pelo Brasileirão Sub-20, estamos na oitava rodada. Aqui são setes jogos. Sendo cinco no mesmo horário. São eles: Fortaleza x Atlético-GO – 15h – Eleven Sports / CBF TV; Botafogo x Sport – 15h – Eleven Sports / CBF TV; Atlético-MG x Palmeiras – 15h – Eleven Sports / CBF TV; Santos x São Paulo – 15h – Eleven Sports / CBF TV eFlamengo x Cruzeiro – 15h – Eleven Sports / CBF TV.

Na sequência tem Bahia x Vasco – 16h – Eleven Sports / CBF TV. Enfim, finalizando a rodada vem América-MG x Ceará – 20h – Eleven Sports / CBF TV.

Copa do Brasil

Da mesma forma, está nas oitavas de final. Mas, são apenas quatro jogos. serão realizados pela primeira rodada. Confira aqui os jogos: Athletico-PR x Atlético-GO – 16h30 – SporTV; Santos x Juazeirense – 19h15 – SporTV; São Paulo x Vasco – 21h30 – Globo e SporTV e Atlético-MG x Bahia – 21h30 – Globo (MG/BA) e SporTV 3.

Campeonato Acreano

Já lá na ponta do país, acontece o torneio nacional do Acre. Mas, apenas com uma partida.

Vasco-AC x Atlético-CE – 17h30 – Eleven Sports / CBF TV.

Internacional

Então, vamos para fora do Brasil. Onde, na temporada regular, só há um jogo.

LAFC x Minnesota United – 23h30 – DAZN

Mas, quer ver Amistoso de Clubes?

Aqui está. Trata -se da pré-temporada, que está pegando fogo nos clubes europeus. Confira os amistosos ao vivo. RB Salzburg x Atlético de Madrid – 14h45 – Fox Sports; Olympique de Marseille x Saint Etienne – 16h – ESPN Brasil;

Florida Cup

Já nos Estados Unidos também há amistosos que começam nesta quarta (28).

São eles: Everton x Pumas-MEX – 19h – Fox Sports; Millonarios x Atlético Nacional – 21h30 – Fox Sports;

Campeonato Argentino

Enfim, chegamos nos hermanos mais amados e odiados do Brasil. Lá eles estão na terceira rodada. Confira: Unión de Santa Fé x Banfield – 14h15 – Sem transmissão; Godoy Cruz x Tucuman – 14h15 – Sem transmissão; Vélez x Defenda y Justicia – 16h30 – Watch ESPN; Sarmiento x Club Atlético Platense – 16h30 – Sem transmissão; Independiente x Patronato – 18h45- Watch ESPN e Lanús x River Plate – 21h – ESPN Brasil.

MAS, quer MAIS NOTÍCIAS? CLIQUE AQUI!

Então, o que achou desta dica do título: “Saiba onde assistir futebol nesta quarta”?