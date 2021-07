Roger Machado quer força máxima contra Criciúma nesta terça-feira

Baier reconhece favoritismo do Flu, mas confia na boa fase do Tigre

Depois de duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, mesmo com boas atuações, o Fluminense precisa “girar a chave”, pois tem compromisso decisivo já nesta terça-feira (27). O Tricolor enfrenta o Criciúma, às 19h15min, no Heriberto Hülse, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Com uma maratona de jogos pela frente, contando a própria Copa do Brasil, o Brasileiro e a Libertadores da América, o Fluminense terá que avaliar bem a situação física de seus atletas. O adversário desta terça-feira, teoricamente, é o mais fraco dos próximos compromissos. O Criciúma ocupa a terceira posição do Grupo B da Série C. Contudo, o técnico Roger Machado deixou claro que não é o momento de poupar.

“A ideia é a gente ir com força máxima, sempre que possível, a partir de agora. Já falei para os atletas que final desse mês e agosto são decisivos para as nossas aspirações. São semanas eliminatórias e até o final de agosto se encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro e tudo o que acontecer até lá vai determinar o que desenrolar. Pode haver modificações, mas a ideia inicial é ir com força máxima para pegar essa janela forte até perto do final do mês que vem”.

Roger Machado pode ter o retorno do zagueiro Luccas Claro, poupado contra o Palmeiras. Por outro lado, dificilmente vai contar com Caio Paulista, que deixou o campo lesionado no último sábado.

No Criciúma, o clima é de confiança depois da vitória sobre o rival Figueirense por 1 a 0 na 9a rodada da Série C, terminando o primeiro turno na zona de classificação para a segunda fase. Depois do inédito rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Estadual, em 2021, o Tigre conseguiu se recuperar no Brasileiro e ainda sonha com o bi da Copa do Brasil depois de 30 anos da sua primeira conquista. Entretanto, o técnico Paulo Baier sabe que a missão desta terça-feira é muito difícil.

“A vitória dá uma moral muito grande. Lógico que a gente vai enfrentar um adversário pesado, que tá jogando a Libertadores, que está entre os melhores do Campeonato Brasileiro. O Fluminense é o favorito para passar, mas nós vamos fazer de tudo para conseguir a vantagem dentro de casa. A gente vai respeitar o Fluminense, mas vai jogar nosso futebol”.

A última vez que Criciúma e Fluminense se enfrentaram foi em 2017, pela terceira rodada da Copa do Brasil. O primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1, e o Tricolor venceu o duelo de volta por 3 a 2, no Giulite Coutinho.

(Agência Brasil)

