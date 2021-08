Robert Lewandowski busca saída do Bayern de Munique

O atacante Robert Lewandowski busca uma saída do Bayern de Munique, segundo a “Sky Sports”. O veterano que faz 33 anos procura por novos desafios na carreira antes de completar 35 anos. No entanto, o clube alemão avalia o atleta em cerca de 115 milhões de euros (R$ 713 milhões) e inibe uma transferência nesta janela.

O artilheiro possui contrato com a equipe bávara até 2023, mas deve buscar uma alternativa ao fim desta temporada. Em 2022, o polonês estará próximo de completar os 34 anos e restará apenas um ano de vínculo com o Bayern, o que deve rebaixar o valor de mercado do atleta apesar de toda a sua qualidade dentro de campo.

As informações apontam que Lewandowski estaria frustrado por conta da dificuldade que os alemães estão colocando em seu desejo de deixar a Bundesliga. No entanto, é improvável que o centroavante tente forçar uma saída para manter uma boa relação com as pessoas que trabalham no clube.

Até o momento, o Bayern não ofereceu nenhuma proposta de renovação contratual, uma vez que entende que a idade do atleta não contribui para que haja uma grande procura por sua contratação restando dois anos de contrato. Ainda assim, o jogador já foi alvo do Real Madrid e de equipes da Premier League e deve ter procura no próximo ano. Acesse também: David Luiz diz ter recebido propostas após ser especulado no Flamengo

(Com informações ESPN)

