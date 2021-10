Primeiro torneio de Beach Tênis acontece em Campo Grande

Praticantes do esporte do momento podem participar do 1° CG Open de Beach Tênis. Os vencedores serão premiados com valor em em dinheiro e troféu. A ficha de inscrição está disponível no link. A inscrição da dupla somente é confirmada após o envio do comprovante de pagamento do atleta, devidamente identificado, no e-mail da Federação, [email protected]

O torneio tem como objetivo valorizar o esporte no Estado e promover a interação e incentivo a participação. Os atletas podem de inscrever em até duas categorias, feminina, masculina e mista. Não será permitido a disputa de mais de um nível técnico. Ao se cadastra no site, o jogador receberá um número de ID que permitirá que ele tenha acesso a inscrição e informações sobre o torneio, além do desempenho nas competições promovidas pela Federação.

A primeira inscrição tem custo de R$ 45,00 reais, já para a segunda inscrição o valor é de R$ 20,00 reais. O pagamento precisa ser feito até o dia 15 de outubro na conta descrita no material de divulgação. R$ 12 nil reais serão distribuídos entre os vencedores das categorias, além da entrega de troféus.

O evento é uma iniciativa da Prefeitura de Campo Grande, por intermédio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), em parceria com a Federação de Tênis de Mato Grosso do Sul (FTMS). O torneio será realizado na Praça Belmar Fidalgo do dia 22 a 25 de outubro.

“O beacht tênis ganhou muito destaque durante a pandemia, pois os jogadores mantinham a distância e conseguiam se divertir e praticar o esporte”, explicou Claudinho Serra, diretor-presidente da Funesp.

