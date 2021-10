Presidente do Real Madrid diz que retomará contratação de Mbappé em 2022

Kylian Mbappé afirmou nesta semana que pediu para deixar o Paris Saint-Germain e nesta terça-feira (6), o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez disse que voltará a conversar com o jogador em janeiro para tentar contratá-lo.

“Em janeiro teremos notícias de Mbappé. Esperamos que, no dia primeiro, tudo possa ser solucionado”, disse o mandatário merengue ao jornal espanhol El Debate. O Real Madrid quase comprou Mbappé no final da janela de transferências, mas a equipe francesa recusou as propostas.

O atacante de 22 anos não quis renovar com o PSG e, vinculado ao clube até o término da atual temporada, poderá assinar com qualquer outro time no início de 2022.

(Com informações da Gazeta Esportiva)