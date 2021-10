Pia mexe na seleção e convoca novidades para amistosos com Austrália

Em constante busca pela melhor formação, a técnica Pia Sundhage convocou nesta terça (5) a seleção feminina para os amistosos diante da Austrália, nos dias 23 e 26 de outubro, em Sydney, com seis nomes que não estavam presentes na última lista.

“Queríamos ter nos saído melhor em alguns jogos que fizemos. Para isso, precisamos fazer mudanças. Quero encontrar a melhor forma para o time. Cada convocação é muito importante e provavelmente haverá mudanças em todas elas”, disse Pia em entrevista coletiva realizada virtualmente.

No grupo de 23 atletas, as que não estiveram na convocação para os jogos com a Argentina, em setembro, são: Karen, goleira do Minas Brasília, Giovana, atacante do Levante (Espanha), Adriana, do Corinthians, além de um trio do Palmeiras com Júlia Bianchi, Tainara e Thaís.

Agência Brasil

