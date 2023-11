Para felicidade de muitos, Brasileirão volta com luta pelo rebaixamento e jogo das faixas

Para quem aguardava ansiosamente o fim do período de Data Fifa, o Brasileirão retorna com muita emoção na reta final do campeonato. Nesta terça-feira, Cruzeiro e Vasco jogam em confronto direto para fugir do Z4 e manter vivo o sonho de permanecer na elite do futebol brasileiro. Por outro lado, Fluminense e São Paulo jogam em uma partida sem tanta pressão, já que haverá uma confraternização entre o campeão da Libertadores e o campeão da Copa do Brasil.

Cruzeiro e Vasco se enfrentam em jogo atraso da 33ª rodada. A partida está marcada para as 18h no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Os dois times têm 40 pontos e tentam se afastar da zona de rebaixamento.

A Raposa vem de vitória sobre o Fortaleza, no sábado passado. Com o resultado, a equipe de Paulo Autuori (treinador interino) deixou a zona de rebaixamento e assumiu o 16º lugar na tabela. Se vencer o jogo desta noite, o Cruzeiro vai ocupar a 13ª posição no campeonato, entrando no grupo que garante vaga na Copa Sul-Americana.

Já o Vasco vem de uma sequência de três vitórias, que o tirou da zona de rebaixamento. O elenco parece estar confiante que permanecerá na Série A, mas Ramón Díaz não quer baixar a guarda.

Fluminense x São Paulo

Fluminense e São Paulo se encontram hoje, às 20h30 (de MS), pela 32ª rodada. Os dois tricolores já não brigam por nada relevante neste Brasileirão. O carioca foi campeão da Libertadores; o paulista, da Copa do Brasil. Portanto, ambos já têm vaga assegurada na próxima Libertadores.